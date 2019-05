Netradičné metódy boja proti klimatickým zmenám: Práca vedcov v Cambridgei môže ovplyvniť budúcnosť ľudstva

Pri univerzite v britskom Cambridgei vzniká nové výskumné centrum, v ktorom budú špičkoví vedci z celého sveta skúmať alternatívne možnosti pre boj proti klimatickým zmenám.

Ako uvádza britská BBC, za myšlienkou na vytvorenie tohto centra stojí bývalý šéf tímu vedeckých poradcov britskej vlády David King. "To, čo spravíme v najbližších desiatich rokoch, ovplyvní budúcnosť ľudstva na najbližších 10-tisíc rokov," cituje BBC Kinga. Ten sa - podobne ako ďalší vedci - obáva, že súčasné metódy boja proti klimatickým zmenám nemusia stačiť na to, aby sa podarilo odvrátiť ten najhorší scenár.



Vedci v novom centre budú mať voľné ruky v skúmaní akýchkoľvek nových návrhov, ktoré by mohli pomôcť ľudstvu v boji proti klimatickým zmenám, BBC však už teraz vymenováva niekoľko netradičných nápadov, s ktorými prišli vedci v nedávnej minulosti.

, ktoré by sa podľa niektorých vedcov dalo docieliť striekaním slanej vody vysoko na oblohu z lodí bez ľudskej posádky. Zvýšený obsah čiastočiek soli by tak mohol "roztiahnuť" oblaky, pokryla by sa nimi väčšia časť oblohy a územie pod nimi by sa ochladilo.



Ďalším novým návrhom na boj proti klimatickým zmenám je vývoj technológií na odchytávanie emisií oxidu uhličitého z elektrární a tovární, ich skladovanie v podzemných zásobárňach a neskoršia transformácia na palivo.



Viacerí vedci sa prikláňajú aj k myšlienke, že ľudstvo by sa malo pokúsiť "zazeleňovať" moria a oceány ich zúrodňovaním a všemožnou podporou rozširovania planktónu, ktorý by tak mohol zachytávať väčší objem emisií oxidu uhličitého. Niektorí vedci však varujú, že ani tieto opatrenia nemusia stačiť.