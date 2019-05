Pred vysokoškolákov na prednáške sa postavilo 12-ročné dievča: Zistíte, čo tam robilo, ostanete zaskočení

Katedra žurnalistiky West Virginia University v meste Morgantown mala koncom minulého týždňa netradičnú prednášajúcu - dvanásťročnú novinárku Hilde Kate Lysiak.

So študentmi, niektorými aj dvakrát staršími ako ona sama, sa podelila o skúsenosti z pokrývania udalostí v teréne a na záver ich vyzvala, aby sa "pevne zamerali na odhaľovanie pravdy". Agentúra The Associated Press (AP) o mladej novinárke zo Selinsgrove v Pensylvánii píše, že v roku 2014, teda ešte ako sedemročná, začala vydávať miestne noviny Orange Street News.

Prvé číslo, pri ktorého výrobe jej ešte čiastočne pomáhal jej otec, bolo venované najmä narodeniu jej sestry Juliet.V roku 2016 napríklad písala o podozrení z vraždy a vo februári tohto roku mala konflikt s policajtom, ktorému sa nepáčilo, že ho natáča pri práci., ktoré má internetovú stránku, kanál na YouTube, facebookový profil a vychádza aj na papieri.Hilde Kate Lysiak je najmladšou členkou Spoločnosti profesionálnych novinárov (SPJ), najstaršej profesnej novinárskej organizácie v USA.