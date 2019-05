Americký tréner sa chlapsky sklonil pred Slovákmi: Zaslúžené víťazstvo a klobúk dole

Senzačné víťazstvo na úvod MS 2019 v Bratislave a Košiciach proti výberu USA v pomere 1:4 spustilo vlnu eufórie. Bojovný výkon ocenil aj tréner nášho súpera Jeff Blashill.

Pred turnajom viacerí z nich avizovali útok na zlato, prvý zápas im však nevyšiel podľa predstáv.Hostitelia turnaja ich aktívnou hrou smerom dopredu a pozornou defenzívou dokonale zaskočili. Výsledok 1:4 a pomer striel na bránku 26:36 hovoria jasnou rečou.

"Slováci si zaslúžili zvíťaziť, klobúk dolu pred nimi. Potrebujeme sa zlepšiť, viac sa tlačiť do bránky a celkovo viac pritlačiť na súpera. Budeme na tom pracovať na sobotňajšom tréningu," cituje trénera USA Jeffa Blashilla oficiálny portál usahockey.com. "Bol to len prvý zápas a turnaj bude ešte dlhý. Treba sa správne poučiť z chýb a posunúť sa dopredu," doplnil Blashill.

Podobné slová zvolil pri odchode z ľadu aj skúsený obranca Ryan Suter. Práve po jeho vylúčení išli Slováci na začiatku druhej tretiny po druhý raz v zápase do vedenia, keď presilovku piatim proti trom využil Erik Černák. "Nehrali sme dobre a musíme sa z toho poučiť. Slováci boli lepší, ale my sme im veľa dovolili," skonštatoval Suter do mikrofónu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Tridsaťštyriročný zadák Minnesoty hrá na majstrovstvách sveta dospelých už po piaty raz, ale prvýkrát od roku 2009. "Nemal som medzitým veľa príležitostí na to, aby som sa na šampionát dostal. Teraz sa naskytla, a tak som prikývol. Chcem čo najviac pomôcť mužstvu," dodal 47-bodový obranca z práve vrcholiacej sezóny NHL, ktorý odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti.

Američania pokračujú na MS 2019 v nedeľu od 12.15 h súbojom proti Francúzom.