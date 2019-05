Slovákov ospevujú po celom svete: Veľkolepé a senzačné víťazstvo, trpké sklamanie pre Američanov!

Ohlasy médií na víťazný vstup Slovenska do 83. majstrovstiev sveta v hokeji, Slováci v piatok v Košiciach zdolali Američanov 4:1.

"Nad Tatrou sa zablýskalo. Slováci majú za sebou skvelý štart. Zdolali 4:1 tím, ktorý mnohí považujú za kandidáta na zlato. Zápasu predchádzalo slávnostné otvorenie majstrovstiev sveta a slovenská hymna, ktorá má názov "Nad Tatrou sa blýska." Nasledovalo hromové dunenie fanúšikov v Steel aréne, ktoré výrazne ovplyvnilo minimálne prvé minúty zápasu. Po presilovkovom góle Erika Černáka na 2:1 Slováci uchopili ´momentum´ zápasu do svojich rúk a dôkazom bol tretí gól Tomáša Tatara, ktorý bol sám pred Coreym Schneiderom. V zostávajúcom priebehu to bolo o limitovaní amerických šancí zo slovenskej strany, a domáci to zvládali veľmi dobre. A keď sa aj niečo americkým hviezdam podarilo, spoľahlivý Patrik Rybár bol presne tam, kde mal byť. Celkovo si pripísal 25 zákrokov."

usahockey.com (USA): "Corey Schneider mal 32 zákrokov, Alex DeBrincat strelil gól, ale Američania podľahli Slovákom 1:4 pri svojom vstupe do majstrovstiev sveta. Slováci prestrieľali Američanov 36:26 a tiež lepšie premieňali svoje šance. Tím USA sa vráti do diania nedeľňajším zápasom proti Francúzsku."

nbcsports.com (USA): "Patrick Kane nabil Alexovi DeBrincatovi a ten strelil prvý americký gól na svetovom šampionáte. Bol však zároveň jediný v zápase proti Slovensku /1:4/ a prvý súboj tak priniesol Američanom iba trpké sklamanie."

FANTÁZIA na úvod šampionátu: Slovensko po skvelom výkone rozbilo USA 4:1!

Canadian Press (Kan.): "Presvedčivé slovenské víťazstvo na úvod. Matúš Sukeľ strelil gól hneď na začiatku zápasu a hoci neskôr Alex DeBrincat vyrovnal, ďalší americkí hráči už Patrika Rybára neprekonali. A keďže v druhej tretine presne namierili Erik Černák a Tomáš Tatar a v tretej aj Michal Krištof, Slováci odštartovali šampionát veľkolepým víťazstvom."

Isport.cz (ČR): "Slováci si podali Američanov. Domáca senzácia na úvod majstrovstiev sveta. O góly sa postarali Matúš Sukeľ, Erik Černák, Tomáš Tatar a Michal Krištof. Američania odpovedali iba raz, v 22. min Alexom DeBrincatom."

Sport-express (Rus.): "Supersenzácia! Slováci rozbili superhviezdnu Ameriku. Hlavný favorit košickej skupiny narazil na skvelým spôsobom motivovaný hostiteľský tím. Výsledok vyzerá napohľad senzačne, pretože Američania mali v tíme Kana, Eichela, Gaudreau či Sutera. Avšak tieto superhviezdy NHL sú zatiaľ v polovičnom režime, zatiaľ čo Craig Ramsay výborne spojil svoje mužstvo. Slováci hrali so srdcom a bavili sa hokejom, vôbec nepôsobili zakríknuto či placho pred veľkým súperom. Po strate puku sa nestiahli dozadu, ale ihneď sa pokúšali vybojovať ho naspať. Navyše excelentne bránili a čo prešlo z amerických hokejok, pochytal Rybár, ktorý prišiel z farmy Detroitu. Prekonal iba jeden americký hráč DeBrincat."

ORF (Rak.): "Pokazený úvod majú za sebou Kanaďania, Švédi, ale aj Američania. Slováci sa postarali vo večernom zápase o prekvapenie. Majstri sveta z roku 2002 hrali proti tímu s viacerými hviezdami z NHL na čele s kapitánom Patrickom Kanom s eufóriou a vášňou. Sukeľ, Černák, Tatar a Krištof sa gólmi postarali o perfektný štart hostiteľov na majstrovstvách sveta."

FAZ.de (Nem.): "Favoritom úvod šampionátu nevyšiel. Uspeli iba Rusi, ktorí zdolali Nórov 5:2. Vysoko oceňovaný tím USA prehral s domácimi hokejistami Slovenska prekvapujúco 1:4 a zlý štart majú za sebou aj Kanaďania a obhajcovia titulu Švédi."