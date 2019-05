Česi ukončili dlhočiznú víťaznú sériu Švédov: Bolo to cez hranicu, mali krvavé oči, vraví Říha

väSedemnásť zápasov trvala víťazná séria švédskych reprezentantov na hokejových MS. Ôsmeho mája 2017 podľahli na svetovom šampionáte v základnej skupine v Kolíne nad Rýnom výberu USA 3:4 a to bola na dlhý čas ich jediná prehra.

V Nemecku potom už zdolávali jedného súpera za druhým a po finálovom víťazstve v nájazdoch nad Kanaďanmi (2:1 sn) získali vytúžené zlato.Premožiteľa našli až v piatok, v ich úvodnom dueli na MS 2019, keď v Bratislave nestačili na vyhecovaných českých hokejistov (2:5).

"Trom korunkám" nepomohla ani prítomnosť ôsmich hráčov, ktorí sa minulý rok v Dánsku pričinili o zlatý úspech. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu dokázali po slabšom štarte otočiť skóre, v druhej tretine viedli 2:1 a mali nakročené k predĺženiu víťazného ťaženia. Lenže Dominik Kubalík ešte do konca prostrednej časti vyrovnal a v tretej tretine nasúkali Česi obhajcovi ďalšie tri góly. "Bol to náročný duel. Česi boli v prvej a tretej tretine trochu lepší ako my. Gól na začiatku tretieho dejstva ich nakopol a už sme ich nedokázali zabrzdiť," priznal strelec vyrovnávajúceho gólu na 1:1 Patric Hörnqvist. Podľa jeho spoluhráča z prvého útoku Williama Nylandera netreba robiť z jednej prehry vedu. "Bol to len prvý zápas. Máme veľa času na to, aby sme sa zlepšili," poznamenal.

V piatkovom šlágri sa ukázal byť kľúčový gól Čechov na 3:2. Po obliehaní švédskej bránky dostal puk za Lundqvistov chrbát Michael Frolík. Súper protestoval, že pred tým, ako sa puk dostal do siete, Dominik Simon spadol do bránkoviska a znemožnil tak pohyb brankárovi Henrikovi Lundqvistovi. Tréner Rikard Grönborg si vypýtal coach's challenge, ale arbitri po porade s videorozhodcom gól uznali. Severania sa cítili byť ukrivdení a vo zvyšnom priebehu sa už nedokázali dostať do tempa. "Bol to pre nás krutý ortieľ. Ich hráč ležal v bránkovisku. Bolo to diskutabilné, neviem, či mal gól platiť. Bol to pre nás ťažký moment," povedal po zápase v mixzóne Nylander.

Čechov hnala dopredu aj vypredaná aréna. V hľadisku mali ich fanúšikovia, ktorí to mali do Bratislavy "na skok", jasnú prevahu, v červenom mori sa nachádzalo len zopár žltých ostrovčekov. "Atmosféra nám veľmi nám pomohla. Diváci neustále skandovali, naši fanúšikovia tých švédskych prekričali, to nás dostalo do varu. Cítili sme sa tu ako doma," konštatoval Jan Kovář, ktorý svojím gólom do prázdnej bránky spečatil české víťazstvo. "My sme to trošku očakávali. Ľudia boli nádherní. Poďakovali sme sa za im za to, oni sa poďakovali nám. A tak to má byť," povedal tréner ČR Miloš Říha, ktorý bratislavskú arénu dobre pozná z čias, keď v slovenskej extralige a donedávna aj v KHL trénoval miestny Slovan.

Výhra rozhodne nebola dielom náhody, Česi zdolali severanov aj týždeň pred šampionátom v Brne v rámci Carlson Hockey Games (3:0). V piatok Říhovi zverenci svoj výkon ešte vygradovali, siahli na dno svojich síl a ukoristili cenný skalp. "Začiatok sme mali veľmi dobrý, z hľadiska nasadenia aj korčuľovania, boli sme lepší. Bohužiaľ, do druhej tretiny sme nastúpili nekoncentrovaní, inkasovali sme, potom prišiel druhý súperov gól. Švédi nás dostávali pod obrovský tlak, pretože zvýšili agresivitu i korčuľovanie. My sme sa z toho trošku vyhrabali a začali hrať zasa ten poctivý hokej. Niečo sme si tam povedali a myslím si, že na konci sme to bravúrne zvládli," tešil sa Říha. Duel bol maximálne vyhrotený, okrem tvrdých "hitov" priniesol aj niekoľko šarvátok. Rozhodcovia mali plné ruky práce. "Švédi majú nesmierne silné mužstvo, ich vynikajúci tréner pripravil skvelý plán. Myslím si, že sa v určitých fázach trochu nechali uniesť – až za hranicu. Na to, že išlo o prvý zápas turnaja, bol nesmierne vyhecovaný. Totálne vyhecovaný! Oni mali krvavé oči, my trochu menej," dodal Říha.

Česi po zápase veľa času na oddych nemali, už v sobotu o 20.15 h ich totiž čakal duel s Nórmi, ktorí v otváracom súboji B-skupiny podľahli zbornej 2:5. Švédi sa chystali na nedeľný zápas s Talianmi (16.15). "Verím, že nám toto víťazstvo dodá sebavedomie. Malo by. Švédi ukázali, že majú silný tím. Nesmieme však príliš dlho oslavovať a lietať v oblakoch. Musíme sa dobre pripraviť na duel s Nórskom," uviedol Michal Řepík, bývalý útočník bratislavského Slovana.