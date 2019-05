Hrozí nám víťazstvo kotlebovcov?! Predpoveď experta mnohých zarazí

Presne o dva týždne sa na Slovensku konajú voľby do Európskeho parlamentu.

Prieskumy ukazujú, že oproti parlamentným voľbám môže byť výsledok značne odlišný. Našlapnuté na úspech má strana ĽS-NS, ktorá zbiera podpisy za vystúpenie z EÚ a otvorene sa hlási k rozbíjaniu európskeho projektu. Hoci sa na pôde europarlamentu rozhoduje o záležitostiach, ktoré ovplyňujú život na Slovensku, tak pred 5 rokmi voľby Slováci odignorovali. Zúčastnia sa voliči tentoraz vo väčšom počte aj pre hrozbu vzmáhajúceho sa extrémizmu?

Trikrát po sebe najnižšia volebná účasť v celej Európskej únii. To je hanebný výsledok posledných troch eurovolieb z pohľadu slovenských voličov, pričom naposledy, v roku 2014 dorazilo k urnám iba 13 % ľudí. Alarmujúce čísla sa pred voľbami snažia všemožne zvrátiť nielen zástupcovia európskych inštitúcií či politici, ale aj umelci a herci.

Ľudí vyzývajú prísť k urnám. „Tentoraz pôjdem voliť, pretože mi záleží na budúcnosti našich detí,“ povedal vo videu herec Milan Lasica. Prezident Andrej Kiska sa pridal k výzve 21 prezidentov v súvislosti s blížiacimi sa eurovoľbami, občanov nabádajú voliť. „Európa potrebuje silný hlas národov. Preto vás vyzývame, aby ste uplatnili svoje právo voliť. Ide o našu spoločnú európsku budúcnosť,“ uviedol Kiska.

Poverený riaditeľ kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Dionýz Hochel je pred ďalšími voľbami, ktoré sa konajú 25. mája, optimista. „Máme nádej, že tieto voľby prinesú obrat. Aj podľa prieskumu Eurobarometra je 20 percent Slovákov presvedčených, že pôjdu voliť, a 19 % občanov to silne zvažuje. Vidíme aj väčší záujem strednej a staršej generácie a vysokoškolsky vzdelanej populácie,“ uviedol Hochel.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Eurovoľby vs. preferencie

Otázne je, ako sa momentálna popularita v pries­kumoch premietne do eurovolieb. Najlepšie sa v súčasnosti v preferenciách umiestňuje Smer, Kotlebovci a koalícia strán PS a Spolu. Ak sa pozrieme na predchádzajúce eurovoľby, tak zistíme, že dve strany s najväčším počtom zvolených europoslancov mali najviac percent aj v prieskumoch do parlamentu z rovnakého obdobia, nižšie priečky sa však už výrazne líšili. V piatok verejnosť šokoval výsledok simulovaných eurovolieb stredoškolákov, ktorých sa zúčastnilo 10 010 študentov. Z výsledkov vyplýva, že stredoškoláci najviac obľubujú stranu Kotlebu, za nimi je koalícia Progresívneho Slovenska a strany Spolu.

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že progresívcom pomáha ešte prezidentská kampaň. „Smer nedosiahne taký dobrý výsledok. Veľa bude záležať na účasti. Výsledok kotlebovcov medzi stredoškolákmi je zarážajúci, no neznamená to, že vyrastá nová generácia ich voličov. Mladší zvyknú byť radikálnejší, no neskôr sa zvyknú umierniť,“ povedal Koziak.

Prekvapí PS/spolu a Kotleba

Martin Slosiarik, sociológ

- Z výsledkov prieskumov parlamentných strán sa nedá určiť výsledok eurovolieb. Účasť predpokladám na 15 - 18 % nebude to viac. Najviac mobilizované sú tábory eurooptimistov - PS, Spolu a euroskeptikov - kotlebovcov. Nízkej účasti môžu nahrávať aj strany s malými preferenciami, stačí okolo 30 000 hlasov, aby získali europoslanca. Najviac prekvapia určite PS a kotlebovci, pretože sa môžu najviac vymedziť a nemusia pobehovať v strede.

Účasti pomôžu nové témy

Róbert Slovák, marketingový expert

- Očakávam vyššiu účasť ako po minulé roky. Pomôže aj to, že sú nové zaujímavé témy okolo EÚ. Obávam sa, že najväčším prekvapením volieb bude ĽSNS. Snažia sa byť zvolení do europarlamentu, zároveň ostro kritizujú EÚ. Kultivujú slovník a pracujú s profesionálnejšími vizuálmi, ten človek čo im to robí, sa v tom už zlepšuje a nerobia to na kolene.