Napriek rozhodnutiu súdu nemusí mať ĽSNS vyhraté: Všetko sa môže zmeniť za dva roky

Historička a členka správnej rady ÚPN Marína Zavacká nevidí dôvod, prečo by generálna prokuratúra nemala podanie žaloby na rozpustenie politickej strany ĽS NS zopakovať.

Ako ďalej povedala pre agentúru SITA, pokiaľ má prokuratúra pocit, že strana porušuje zákon a za dva roky od sformulovania pôvodného podania nazbierala nové zistenia, mala by to skúsiť znovu. "Nakoniec aj v Čechách Dělnická stana nebola rozpustená na prvý pokus," skonštatovala.

Pri vypracúvaní novej žaloby by podľa Zavackej mohlo pomôcť súčasné stanovisko Najvyššieho súdu SR. "Pretože aj v tom súdnom rozhodnutí sa konštatuje, kde mala argumentácia prokuratúry slabé miesta," povedala s tým, že situácia sa dá prirovnať k recenznému konaniu. "To je podobný mechanizmus, ako keď niekam posielate vedecký článok. Redakcia ho môže odmietnuť, no ak má kvalitné recenzné konanie, tak autorovi v posudku označí miesta, kde jeho text pôsobí riedko a kde je nedostatočne podložený," dodala s tým, že momentálne má prokuratúra možnosť konať a aj návod, ako slabé miesta odstrániť.

Politická strana Mariana Kotlebu ĽSNS môže pokračovať vo svojej činnosti. Rozhodol o tom v pondelok 29. apríla päťčlenný senát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktorý žalobu generálneho prokurátora SR zamietol. Prokuratúra žiadala rozpustiť stranu ešte v máji 2017, keď argumentovala jej politickým programom a cieľmi. Zástupcovia strany Mariana Kotlebu zasa argumentovali tým, že prokuratúra podala návrh na politickú objednávku, pričom ide o šikanu. Súd pri vyhlásení rozsudku konštatoval, že politická strana neohrozuje demokratickú spoločnosť bezprostredne odvolávajúc sa na judikatúry vyšších súdov, že k rozpusteniu treba pristúpiť iba v krajných prípadoch. Senát tiež uviedol, že žalujúca strana neuviedla konkrétne prípady, v ktorých porušuje Kotlebova strana Ústavu SR či inú legislatívu.