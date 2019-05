Najbohatší muž sveta ukázal vesmírnu novinku: Bezos mieri na Mesiac po 52 rokoch

Američania sa vracajú na Mesiac. A dostane ich tam Jeff Be­zos (55), najbohatší muž na planéte. Predstavil modul, s ktorým sa tam chce dostať do roku 2024.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bezos má majetok v hodnote 138 miliárd eur. Väčšinu mu vyniesla firma Amazon, no má aj spoločnosť Blue Origin, s ktorou vyvíja vesmírne rakety. Najnovšie predstavil modul, ktorý by mal do roku 2024 pristáť na našej obežnici. „Je čas vrátiť sa na Mesiac a tentoraz tam aj ostať,“ vyhlásil.

Modul nazvaný Blue Moon má poslúžiť pri vybudovaní a zásobovaní základne pri južnom póle Mesiaca, kde sa v kráteroch našiel ľad. Ten by mohol poslúžiť pri získavaní vody a vodíka. Pri štarte zo Zeme bude Blue Moon vážiť 15 ton, po spotrebovaní paliva bude mať pri pristávaní na Mesiaci už len 3 tony. Má voziť zásoby, vedecké prístroje, ale zmestia sa doň aj štyri robotické vozidlá alebo satelity, ktoré bude vypúšťať na obežnú dráhu Mesiaca.

Pristátia na Mesiaci