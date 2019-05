Pochettino sa po postupe Spurs rozplakal, médiá píšu o zázraku

Tréner futbalistov Tottenhamu Hotspur Mauricio Pochettino po semifinálovej odvete Ligy majstrov 2018/2019 na pôde Ajaxu Amsterdam plakal od šťastia a velebil Lucasa Mouru.

Brazílsky stredopoliar hetrikom zariadil dokonalý obrat a "kohúti" si po triumfe 3:2 zahrajú 1. júna v Madride o cennú trofej proti FC Liverpool. Pôjde o prvé čisto anglické finále LM od roku 2009, keď Manchester United zdolal v moskovských Lužnikách londýnsku Chelsea po jedenástkovom rozstrele.

Tottenham prehrával po prvom polčase v amsterdamskej Arene 0:2, celkovo 0:3, no nezložil zbrane. Po dvoch góloch Mouru rýchlo vyrovnal na 2:2 a v šiestej minúte nadstaveného času zasadil domácim tretí úder. Hráči Ajaxu, ktorí na ceste do semifinále prestížnej súťaže vyradili trojnásobného obhajcu trofeje Reál Madrid i Juventus Turín s Cristianom Ronaldom, padli na trávnik ako podťatí. Argentínčan Pochettino po historickom postupe Spurs do finále neskrýval dojatie.

"Je pre mňa ťažké povedať čo i len slovo, lomcujú mnou veľké emócie. Ďakujem, že existuje taká krásna hra ako futbal. V druhom polčase sme podali fantastický výkon. Počas celej sezóny som hráčom hovoril, že sú v mojich očiach hrdinovia. Lucasa Mouru musím po semifinálovej odvete v Amsterdame označiť za superhrdinu. Vykúzlil neuveriteľný hetrik. Zaslúžil si ho, lebo je to skvelý chlap," nadchýnal sa Pochettino.

Tottenham už v závere štvrťfinálovej odvety na pôde Manchestru City prežil "klinickú smrť". Verdikt VAR v nadstavenom čase zobral domácemu Raheemovi Sterlingovi hetrikový gól na 5:3, ktorý by znamenal postup Citizens. V strhujúcom závere v Amsterdame mohol za stavu 2:2 rozhodnúť o postupe Ajaxu Hakim Ziyech, no ten trafil len tyč a neprekonal Huga Llorisa a holandský tím napokon zaplatil krutú daň za nepremenené šance. Podľa slov obrancu Tottenhamu Dannyho Rosea hráčov inšpiroval zázračný obrat Liverpoolu, ktorý v utorok po prehre 0:3 na pôde Barcelony zvíťazil v odvete na Anfielde 4:0 a vyradil španielskeho majstra.

"Pozerali sme zápas Liverpoolu a utvrdili sa v tom, že vo futbale sa hrá do poslednej sekundy. Tréner Pochettino nám pred zápasom v hoteli prízvukoval, aby sme si z Liverpoolu zobrali príklad, a že sa máme snažiť hrať podobným spôsobom. V prvom semifinálovom súboji s Ajaxom sme zaostali za očakávaniami a boli sme sklamaní aj z nášho výkonu v úvodnom polčase v Amsterdame. V kabíne nám tréner zdôraznil, že ak dáme do toho všetko, môžeme zdolať kohokoľvek. Zobrali sme si jeho slová k srdcu a na trávnik sme vybehli ako vymenení."

Tottenham bol naposledy vo finále európskej klubovej súťaže v roku 1984, keď vyhral Pohár UEFA. "Postúpiť do finále Ligy majstrov je pre každého futbalistu splnený sen. Odveta v Amsterdame bola bláznivá. Po polčase sme boli na míle vzdialení od postupu, no podaril sa nám skvelý comeback. Museli sme zabojovať. Ak by sme prehrali 0:3 či 0:4, nemohli by sme sa na seba pozrieť do zrkadla. V závere sme mali aj poriadny kus šťastia. Ak sa pozriem na oba zápasy, musím konštatovať, že Ajax predviedol lepší futbal ako my," priznal dánsky stredopoliar Christian Eriksen.

Fanúšikovia Tottenhamu dúfajú, že vo finále na štadióne Wanda Metropolitano v domovskom stánku Atletica Madrid bude k dispozícii aj Harry Kane. Kapitán anglickej reprezentácie vynechal oba semifinálové duely pre zranenie členka. Po postupe Tottenhame však trielil na ihrisko a búrlivo oslavoval so svojimi spoluhráčmi. "Rekonvalescencia zatiaľ prebieha úspešne. Vyzerá to tak, že finále Ligy majstrov by som mohol stihnúť. Ešte mám pár týždňov na to, aby som sa zotavil. Tento týždeň som začal s behaním, aj preto som sa po záverečnom hvizde mohol zapojiť do oslavujúceho hlúčiku," povedal Kane pre BT Sport.

Tréner Ajaxu Erik ten Hag poďakoval hráčom za predvedené výkony v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov. "Som veľmi hrdý na celý tím. Pred začiatkom súťaže nikto nepočítal s tým, že sa môžeme dostať tak ďaleko. Bola to skvelá jazda, vyradili sme Real Madrid i Juventus Turín. Mrzí ma, že za stavu 2:0 sme nestrelili tretí gól, Tottenham na začiatku druhého polčasu v priebehu štyroch minút vyrovnal a zápas sa nám vymkol z rúk. Hráčom som v šatni povedal, že futbal vie byť aj krutý, po takomto zápase je ťažké nájsť tie správne slová. Hrať finále Ligy majstrov je niečo výnimočné a všetci prežívame obrovské sklamanie. Musíme sa však rýchlo otriasť z tejto prehry, už v nedeľu nás čaká holandská liga, v ktorej bojujeme o titul."

Ohlasy médií:

The Daily Mirror (Ang.): "Vďaka hetriku Mouru zažijú heroickí Spurs najväčšie dobrodružstvo v živote. Gólom v nadstavanom čase zavŕšil Tottenham jeden z najväčších comebackov v klubovej histórii."

The Sun (Ang.): "Hetrik Mouru spečatil impozantný comeback, ktorý posunul Tottenham do finále proti Liverpoolu."

The Telegraph (Ang.): "Lucas Moura sa postaral o ďalší anglický zázrak, hetrikom vystrieľal Tottenhamu postup do finále Ligy majstrov."

De Telegraaf (Hol.): "Pre Ajax je ôsmy máj prekliaty. Dramatická a bláznivá sezóna sa pre neho skončila tým najhorším možným spôsobom, gól v nadstavenom čase zmaril finálový sen."

Marca (Šp.): "Ďalší zázrak Pochettinovej silnej ekipy. Madrid uvidí veľké anglické finále. Po úvodných semifinálových zápasoch veril Liverpoolu a Tottenhamu iba málokto."

Gazzetta dello Sport (Tal.): "Bláznivý Tottenham. Gólom z 96. minúty zvíťazil v Amsterdame 3:2 a zahrá si vo finále."

L'Equipe (Fr.): "Tri gólové erupcie Lucasa Mouru. Tottenham prehrával po polčase 0:2 a potreboval skórovať trikrát. Bývalý hráč Paríža St. Germain zobral veci do vlastných rúk a postaral sa o dokonalý obrat."

Kicker (Nem.): "Z 0:2 na 3:2. Tottenham do finále, Ajax na kolenách."

idnes.cz (ČR): "Ajax - Tottenham 2:3, neuveriteľný obrat. Rozhodol hetrik Lucasa Mouru. Po jedenástich rokoch sa vo finále stretnú dva anglické tímy."