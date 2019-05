Ďalší neuveriteľný obrat v Lige majstrov: Tottenham napodobnil Liverpool a vyradil Ajax!

Futbalisti Tottenhamu Hotspur postúpili do finále Ligy majstrov 2018/2019.

V stredajšej odvete semifinále zvíťazili v atraktívnom súboji na pôde Ajaxu Amsterdam 3:2 vďaka hetriku Brazílčana Lucasa Mouru v druhom polčase, keď po prvom prehrávali 0:2.

Dokonale zmazali manko 0:1 z Londýna z minulého týždňa. V boji o prestížnu trofej sa stretnú 1. júna v Madride s FC Liverpool, ktorý v utorok senzačne vyradil FC Barcelona po výhre na Anfielde 4:0, keď v prvom súboji na Camp Nou prehral 0:3.

Ajax vletel do zápasu riadne nabudený a už vo 4. minúte mohol otvoriť skóre Tadič. Jeho tvrdú strelu vyrazil skvele Lloris na roh, ale z neho De Ligt preskočil protihráčov a hlavou otvoril skóre. Gól ešte odobril VAR. Spurs mohli vzápätí vyrovnať, ale Son, ktorý vynechal prvý zápas pre trest, po prieniku z uhla trafil len pravú žrď bránky zle vybehnutého Onanu. Hostia sa postupne dostali do hry, v 23. minúte Alli výbornou prihrávkou našiel na strede nabehajúceho Sona, ale ten vystrelil len slabo a do stredu. O minútu to nebezpečne vyskúšal Eriksen, ale Onana bol opäť na mieste. Po polhodine sa dostal do nebezpečného zakončenia Tadič, ale minul vzdialenejšiu žrď. Ajax však gólovo udrel v 35. minúte, keď Tadič spätnou prihrávkou našiel Ziyecha a ten utešenou strelou nedal Llorisovi žiadnu šancu. Spurs sa nevedeli dostať proti dobre kombinujúcemu súperovi do čistých šancí, domáci si umne kontrolovali priebeh.

Spurs začali druhý polčas tlakom. Nedarilo sa im dostať sa do šance až do 54. minúty, keď dostal Alli výbornú prihrávku na zadnú žrď, dobre vystrelil, ale Onana skvelým reflexom spoluhráčov zachránil. No nie na dlho, lebo o minútu prenikol Alli, loptu si ešte prebral našprintovaný Moura a šikovne vedľa Onanu znížil na 1:2. Anglický klub dostal krídla a v 59. minúte po obrovskom zmätku v domácej obrane opäť Moura vyrovnal. Zápas dostal okamžite nový náboj, v 63. minúte Tadič našiel centrom Ziyecha, ktorý ľavačkou z prvej tesne minul. Hneď vzápätí na druhej strane mohol dokončiť hetrik Moura, ale v poslednej chvíli mu De Ligt zrazil strelu na roh. V týchto fázach sa hralo vo vysokom tempe a hore-dolu, obe mužstvá sa snažili v atraktívnom súboji strhnúť triumf na svoju stranu. V 79. minúte trafil Ziyech ostrou prízemnou strelou ľavú žrď a dráma vrcholila. V strhujúcom závere mohol v 87. minúte o postupe rozhodnúť Vertonghen, ale trafil osamotený zblízka hlavou len brvno a neujala sa ani jeho dorážka. V nadstavenom čase Lloris skvele vychytal Ziyecha a šok pre domácich fanúšikov pripravil v 90.+6 minúte Moura, ktorý dovŕšil hetrik a poslal Spurs do finále proti Liverpoolu.

Ajax Amsterdam (Hol.) - Tottenham Hotspur (Angl.) 2:3

Góly: 5. De Ligt, 36. Ziyech - 55., 59., 90+6 Lucas

Ajax Amsterdam: Onana - Mazraoui, De Ligt, D. Blind, Tagliafico - Schöne, D. Van de Beek, F. De Jong - Ziyech, Tadič, Dolberg

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, D. Rose - Moussa Sissoko, Wanyama, Alli - Eriksen - Lucas Moura, Son