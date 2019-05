Kto platil odvody, dostane až o 150 € mesačne viac: Ako sa zvýši rodičovský príspevok

Čakáte dieťa, alebo to máte v pláne? V januári budúceho roka sa zásadne zmení výška rodičovského príspevku.

Rodičia, ktorí pred nástupom na materskú platili odvody, si môžu polepšiť až o 150 eur mesačne. Ako je to dnes a čo sa má zmeniť? Koľko eur budete dostávať?

Je to vonku! Ak mamička poberala materské, jej rodičovský príspevok by v januári vzrástol asi o 150 eur. To by znamenalo, že bude dostávať okolo 370 eur mesačne.

„Ide o veľmi razantné zvýšenie rodičovského príspevku a malo by zmierniť ten veľký prepad z poberania materského, ktoré sa dnes rovná zhruba čistému príjmu matky,“ vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer).Najsilnejšia vládna strana chce, aby výška príspevku závisela od toho, či rodič odpracoval aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred nástupom na materskú, alebo nie.

Inými slovami, ak získate nárok na materské, bude vám patriť aj vyšší rodičovský príspevok. Dnes si nárok na príspevok nevyžaduje účasť na sociálnom poistení. „Je to štátna dávka, ktorá patrí každému rodičovi bez ohľadu na to, či pracoval, alebo nepracoval,“ pripomína štatutárna zástupkyňa Únie materských centier Daniela Konečná. „Privítame citeľnejšie zvýšenie rodičovského príspevku, ale pre všetkých rodičov,“ dodáva Konečná.

Valorizacia

- rodičovský príspevok sa v januári zvyšuje o rovnaké percento ako životné minimum

- v rokoch 2014 - 2016 sa životné minimum nevalorizovalo

- parlament v roku 2017 jednorazovo dávku zvýšil o 10 €

Na dvojčatá je to o čosi viac

Základná úroveň 220,70 €

Na dojčatá 276 €

Na trojčatá 331,20 €

Aktuálne podmienky nároku

- rodič zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku

- dieťa má do 3 rokov alebo v prípade, že má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak do 6 rokov

- podmienku riadnej starostlivosti spĺňate aj vtedy, keď sa o dieťa stará niekto iný, alebo chodí do jaslí či škôlky

- nezáleží na tom, či študujete, pracujete alebo ste v evidencii nezamestnaných

- aj keď máte viac detí, máte nárok iba na jeden rodičovský príspevok

Ako to je teraz

- rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka

- nárok naň si nevyžaduje, aby ste pred narodením dieťaťa pracovali, resp. platili odvody

- základná úroveň príspevku je 220,70 € mesačne

Nárast až o 150 €

Čo sa má zmeniť

- výška príspevku bude závisieť od toho, či ste pred nástupom na rodičovskú dovolenku poberali materské, alebo nie

- nárok na materské si vyžaduje aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch

370 € mesačne

- ak ste mali nárok na materské a dostávali ste ho, rodičovský príspevok sa zvýši asi na 370 € mesačne.

270 € mesačne

- ak ste nesplnili podmienky nároku na materské, váš rodičovský príspevok bude približne 270 € mesačne

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Rodič dieťaťa do troch rokov má dve možnosti. Buď využíva tzv. rodičák alebo príspevok na starostlivosť. Väčšine rodičov sa oplatí prvá z dávok - 220,70 eura dostanete bez ohľadu na to, kto sa o vášho potomka stará, a nezáleží, či pracujete, alebo nie. Príspevok na starostlivosť má zmysel iba vtedy, keď musíte platiť súkromné jasle, škôlku či vychovávateľku, pričom štát hradí výdavky do 280 eur mesačne.