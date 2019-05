Slovák robí v podniku vyhadzovača, na Facebooku prehovára rodičom do duše: Piatky a soboty sú na zaplakanie

Zarážajúce priznanie! Slovák vyhľadal stránku na Facebooku s veľkým dosahom, aby sa jeho obavy dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Muž cítil, že to zo seba musí dať von. Napísal na Priznania žien na Facebooku, kde dohovára rodičom, aby sa konečne spamätali. Prečítajte si priznanie Slováka, z ktorého ide strach.

"Robím vyhadzovača v jednom podniku, kam chodia ľudia od 18 do 50 rokov a poviem vám, hrúza a des! To, čo človek zažíva piatky a soboty, je na zaplakanie. Je niekedy až humorné sledovať, čo dokáže opitá hlava. Zvlášť dievčatá sú v tomto preborníčky. Takto sa chovajú budúce matky. Váľajú sa po zemi, z toalety prídu často celé omočené, pretože to nestihnú. Budúci otcovia tiež neutekajú ďaleko. Alkoholoví frajeri. Je mi smutno, keď to vidím. Skúste sa mnohí pozrieť na vaše deti, ako chodia domov," odkázal rodičom.