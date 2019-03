Slovenka si zobrala do úst súčasných rodičov: Poviem to narovinu, vaša výchova ide do veľkej...

Praskli jej nervy. Žena sa na Facebooku pustila do výchovy rodičov.

Slovenka rozdelila rodičov na dva tábory, keď si dovolila brnknúť na citlivú strunu - na výchovu dnešných rodičov. Čo im vytmavila?

"Mám 33 rokov, mám manžela, 2 dcérky, ktoré chodia do škôlky. Jedna má 6 rokov a druhá 3. Ale k veci. Neviem, čo je toto dnes za dobu, za rodičov, že svoje deti podporujú v tom, aby sa ocapovali na dospelých, papuľovali, robili si, čo chceli. Nedajbože tomu dieťaťu niečo poviete, jeho mater vás ide v zuboch roztrhať.

Od malička dcéram vštepujeme do hláv, aby rešpektovali a poslúchali babky, dedkov, rodinu, dospelých, učiteľov, učiteľky. Aby pustili sadnúť si staršieho človeka, pekne zdravili. Jednoducho, všetko tak, ako má byť. Nikdy sa mi ešte nestalo, že by sa mi niektorá šľahla o zem s krikom a vydobýjala si nejakú hračku alebo sladkosť, alebo ma pritom ešte aj stihla udrieť.

Musím preto povedať narovinu. Dnešná výchova ide do veľkej ri*i. Stačí mi, keď vidím decká na ihriskách, v škôlke, ako sa odporne správajú, či už k rodičom alebo učiteľom a rodič sa na tom ešte zasmeje. Zaslúžili by ste si po papuli, že vychovávate takýchto arogantných spratkov. Nedajbože si dovolí učiteľ povedať niečo na vaše decko, už píšete na ministerstvo školstva, aby odvolalo učiteľov. Chodíte do školy kvôli pos*atej dvojke, vyhrážate sa učiteľom kvôli známkam. Nemáte rešpekt pred ničím a nikým a učíte to aj svoje decká. Bojím sa, čo tu bude za generáciu o 20 rokov. Pán Boh ochraňuj všetky normálne deti sveta od tých, ktoré tu po sebe zanechajú títo rodičia, ktorí sú pos*atí zo svojich detí, už len keď písknu.

Som s deťmi na ihrisku, prirodzene sú tam aj iné deti. Dcérky nemajú problém druhým deťom požičať hračky, ale keď si chcú ony od iných detí požičať, tak mater mu zahlási, že nemusí požičiavať, keď nechce. To naozaj? Moje deti odmalička učím, aby sa vedeli podeliť. Vychovala som ich na normálnom jedle, ktoré som jedla a jem aj ja, sem-tam som im dala aj výživu z obchodu, sladkosti jedia tiež.

Nemala som nosič, ten ktorý sa tak vychvaľuje v tejto dobe. Neviem, čo je na tom také super vložiť doň týždňové bábätko. Chúďatká deti, hlavná vec, že beháky škodia chrbtici. Mala som behák, ohrádku, nekupujem im drahé oblečenie a čuduj sa svete, obe sú zdravé, šikovné a vychované. Varím im každý deň, chodím do práce, starám sa o domácnosť, venujem sa im, ako sa najviac dá. Všetko stíham sama. Tak mi, prosím vás, povedzte vy, ktoré máte jedno dieťa a sťažujete sa, ako nič nestíhate, čím ste také zaneprázdnené? A to ste doma na materskej, rodičovskej alebo sa vám nechce ísť do práce a radšej budete doma, kým dieťa nedokončí strednú. Vraj vám ho nemá kto vyzdvihnúť zo škôlky, školy. Lebo neexistuje práca na polovičný úväzok, kde by vás mohli zobrať. Jáj, zabudla som, musíte denno-denne riešiť, aké nové bio zas vymyslíte a montessori školy namiesto toho, aby ste sa normálne venovali svojim deťom a manželovi."