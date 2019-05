Splnený sen českého gólmana: Foto s idolom

České médiá ho velebia, lebo proti Švédom vychytal nulu, no brankár hokejistov Česka Patrik Bartošík (26) má radosť z niečoho celkom iného. Po zápase „ulovil“ vytúženú fotografiu so svojím idolom Henrikom Lundqvistom (37)!

„Spýtal som sa ho, či sa s ním môžem odfotiť a on súhlasil,“ prezradil Patrik Bartošík, pre ktorého to bolo druhé reprezentačné čisté konto po nitrianskom súboji so Slovenskom a na otázku, kam si ten úlovok dá, z neho vyhŕklo: „Možno na vchodové dvere. Ale určite ju budem zdieľať a dostanem nejaké lajky. (smiech) Nie, robím si srandu. Som rád, ale zasa takú vedu z toho nerobím. Vážim si, že som proti takému pánovi Brankárovi mal možnosť chytať, a že som mal tú česť ho zdolať.