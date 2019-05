Kočnera v base navštívil spoluzakladateľ Smeru Flašík: Poviem vám, čo sme spolu riešili!

Prominentná návšteva v base. Spoluzakladateľ Smeru Fedor Flašík (61) je jedným z posledných, kto sa zatiaľ Mariánovi Kočnerovi (55) neotočil chrbtom. Flašík už dávnejšie povedal, že neverí tomu, že by jeho kamarát nechal niekoho zavraždiť, no zároveň ešte v decembri priznal, že ho od nástupu do basy nevidel.

Od minulého pondelka je však všetko inak a podľa nášho zdroja Flašík navštívil Kočnera vo väzení aj so svojou dcérou a prísť mala aj Kočnerova dcéra s manželkou. Návštevu nám potvrdil aj samotný Flašík. O čom sa zhovárali? Kočnera s Flašíkom spájajú najmä golf a lyžiarske stredisko na Donovaloch, ako presne sa spoznali si už úspešný marketér nepamätá.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Ja som s Marošom nikdy nič nerobil ani neobchodoval, apartmán som od neho kedysi kúpil a ten bol dobrý. Spoznali sme sa niekedy v 90. rokoch, môj syn tuším chodil s jeho dcérou do školy, ale nepamatám si to presne. Alebo sa poznáme ešte z filozofickej? Naozaj neviem,“ snažil sa vyloviť z pamäti Flašík. Svojho známeho od jeho uväznenia 28. júna minulého roku nevidel, navštívil ho až po 305 dňoch v base. Prečo práve teraz?

Účel návštevy

Flašík nebol v Leopoldove dlhé roky, predtým tam chodil len ako právnik, čo tam robil teda minulý pondelok? „Bol som si zabezpečiť autorské práva na celovečerný film a pomôcť pri tvorbe dokumentu Ukradnutý štát,“ zdôvodnil Flašík. Zmienený dokument má na starosti režísérka Zuzana Piussi, chce v ňom popísať prepojenie rôznych zločineckých a záujmových skupín na predstaviteľov politickej moci. Premiéra by mala byť 9. októbra.

„Ten dokument sa má vyrábať teraz niekedy, neviem o tom skoro nič, ale bola tam prosba, že chcú vyjadrenie pána Kočnera. Budú si to riešiť cez jeho advokáta, to je všetko,“ vysvetlil svoju rolu Flašík. O filme, na ktorý si bol vypýtať práva, toho viac povedať zatiaľ nechcel s tým, že je to predčasné. „Poprosil som ho o to, lebo viem, že by prišli aj iní filmári. Nie som scenárista, ale mám nejakú predstavu. „Celovečerák“ možno bude, možno nebude. To je hudba budúcnosti - o päť rokov, možno o tri. Začne sa to, až keď sa celý ten proces ukončí,“ povedal Flašík, no odmieta, že by išlo o biznis spoza mreží.