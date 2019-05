Podnikateľ Kočner bojuje proti obvineniam: Rázny krok jeho obhajcu

Obhajca Mariana Kočnera Marek Para podal vo štvrtok na Generálnej prokuratúre (GP) SR mimoriadny opravný prostriedok voči rozhodnutiu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) SR, ktorý nedávno zamietol sťažnosť podnikateľa vo veci obvinenia v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

ÚŠP zamietol 15. apríla sťažnosť podnikateľa Mariana Kočnera a jeho obhajcu voči obvineniu v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Následne (25. 4.) bolo uznesenie doručené obhajcovi a deň predtým aj podnikateľovi do väzenia v Leopoldove. O mimoriadnom opravnom prostriedku by mal v budúcnosti rozhodovať generálny prokurátor Jaromír Čižnár. "Včera som podal mimoriadny opravný prostriedok na GP SR, podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, z dôvodu, že iba jeden deň po zamietnutí mojej sťažnosti proti vzneseniu obvinenia mi vyšetrovateľ v danej veci oznámil, že už môžem nahliadnuť do spisu, nakoľko moja sťažnosť voči obvineniu bola zamietnutá," zdôraznil advokát Para. "Je teda zrejmé že neumožnenie študovať spis obhajobe sledovalo len jeden cieľ - a to znemožnenie efektívne odôvodniť sťažnosť voči obvineniu," domnieva sa Para.

Podľa dozorového prokurátora ÚŠP, ako pripomenul Para, pritom odpadla prekážka nemožnosti nahliadnuť do spisu už 3. apríla. Avšak ani napriek tomu vyšetrovateľ obhajcovi, podľa jeho vyjadrenia, pred rozhodnutím o sťažnosti neumožnil spis študovať. Vznesenie obvinenia je podľa jeho slov celkom zrejme nezákonné, účelové a bez dôkazov. "Návrh obvineného M. K., podaný prostredníctvom jeho obhajcu na zrušenie uznesenia vyšetrovateľa o vznesení obvinenia z 8. marca tohto roku v trestnej veci úkladnej vraždy, bol na GP SR zaevidovaný 2. mája. Bude vybavený zákonným spôsobom," uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.

Podnikateľa Mariana Kočnera nedávno obvinili z objednávky vraždy investigatívneho novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica. Kuciakovu likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Voči obvineniu podal Para na ÚŠP sťažnosť. Koncom marca Kočnera spolu s ďalším z obvinených v prípade vraždy Kuciaka Tomáša Szabóa obvinili aj z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Senát Najvyššieho súdu (NS) SR 16. apríla zase zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý zamietol rozšírenie väzby Mariana Kočnera o tzv. útekovú väzbu. Sťažnosť podnikateľa voči rozšíreniu väzby zamietol ako nedôvodnú. Marian Kočner je momentálne väzobne stíhaný pre kauzu tzv. televíznych zmeniek. Obžaloba na Kočnera a bývalého riaditeľa televízie Markíza a exministra hospodárstva Pavla Ruska už bola zo strany ÚŠP medzičasom podaná na ŠTS. Mal by sa ňou zaoberať v budúcnosti senát tohto súdu - pracovisko Banská Bystrica.

ŠTS začiatkom apríla rozhodol, že Marian Kočner ostáva v sprísnenej, tzv. kolúznej väzbe. Sťažnosť voči rozhodnutiu súdu vtedy podal dozorový prokurátor ÚŠP Ján Šanta, ako aj Para. Kočner bol postupne vo väzbe v Bratislave, Leopoldove, Banskej Bystrici a napokon zase v Leopoldove. Od leta minulého roka sa neúspešne snažil dva razy dostať z väzby na slobodu, čo zamietol prvostupňový súd - ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, ako aj odvolací NS SR.

V spomínanej kauze zmeniek podala trestné oznámenie na Ruska a Kočnera TV Markíza za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Pravosť zmeniek súkromná televízia spochybňuje od začiatku sporu. Argumentuje, že sporné zmenky neboli nikdy zaznamenané v jej účtovníctve ani v účtovníctve spoločností, ktoré údajne zmenky vlastnili predtým, ako malo dôjsť k uplatneniu podvodných nárokov.