Eurovoľby podľa Tomáša Valáška: Kritizovať Európsku Úniu je dnes moderné

V Európskom parlamente (EP) môže byť po voľbách viac extrémistov a zároveň bude viac roztrieštený vzhľadom na rozloženie politických síl, myslí si riaditeľ inštitútu Carnegie Europe Tomáš Valášek.

K slovu sa preto podľa neho môžu dostať aj menšie strany. Valášek tiež vysvetlil, že populisti na Slovensku aktuálne využívajú fakt, že reputácia a kompetentnosť EÚ utrpela krízami. Kritikou EÚ si tak získavajú voličov.

Valášek očakáva, že v budúcom europarlamente bude viac extrémistov vzhľadom na to, že voliči týchto strán sú motivovanejší zúčastniť sa volieb. "Očakávame, že výsledkom volieb bude to, že extrémisti, protieurópske, antieurópske sily, budú mať proporcionálne lepší výsledok, ako majú v národných voľbách," upozornil.

Na Slovensku je podľa neho veľmi málo ľudí, ktorí majú ideologicky jasno v tom, že EÚ nechcú a je pre nich zdrojom zla. Populistickí politici, ktorí sa vyjadrujú voči Únii kriticky, podľa Valášeka využívajú fakt, že projekt EÚ momentálne nie je 'v trende'. "Momentálne je EÚ vnímaná ako niečo, čo je v kríze ... Je populárne a hlavne politicky atraktívne, lebo si to získava voličov, ak si ľudia do EÚ kopnú. Keď sa raz Únia dostane zo svojich kríz, aj počet euroskeptikov na Slovensku prudko klesne, lebo to prestane mať ten politický výtlak," pripomenul Valášek s tým, že u Slovákov stále vníma prirodzenú túžbu byť súčasťou väčšieho zoskupenia, a tým aj pozitívne cítenie voči EÚ.

Termín extrémista sa používa na Slovensku príliš voľne, pričom sa zlieva s pojmom euroskeptik, myslí si Valášek. "Je obrovský rozdiel, aspoň vo vnímaní tu v Európe, v Bruseli, či je niekto extrémista v zmysle antidemokratická sila, ktorá neverí nielen v EÚ, ale aj v liberálnu demokraciu, tak ako ju poznáme. Alebo či je len niekto euroskeptický. Je demokrat, ale myslí si, že z rôznych príčin EÚ nevyhovuje záujmom jeho alebo jej krajiny, a je preto lepšie z nej vystúpiť a možno by bolo lepšie, keby EÚ neexistovala," vysvetlil s tým, že extrémisti sú naprieč Európou v rôznych politických farbách.

Valášek poukázal aj na to, že Európsky parlament bude po nadchádzajúcich voľbách roztrieštený. Dve hlavné zoskupenia, pravicové a ľavicové, už nebudú mať podľa neho tak veľký mandát. "V praxi to znamená, že menšie hlasy budú mať oveľa väčší relatívny vplyv a oveľa väčšiu relatívnu moc, pretože tieto dve veľké strany budú potrebovať tretiu, štvrtú, piatu stranu vo volebných výsledkoch, aby získali väčšinu. Ak sa dobre zorganizujú, tak vedia byť aj relatívne malé a, bohužiaľ, aj extrémne strany efektívne," doplnil odborník.

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Výsledky hlasovania budú známe po uzavretí volebných miestností v poslednom štáte, a to v Taliansku v nedeľu (26. 5.) o 23.00 h. Eurovoľby sa na Slovensku konajú štvrtýkrát. Účasť na posledných bola len 13,05 percenta oprávnených voličov, teda najmenšia zo všetkých krajín EÚ.