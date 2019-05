Pitva Nekonečného († 52) priniesla veľké prekvapenie: Zabil ho zdravotný problém, o ktorom netušil!

Dôvod, prečo majster rozkoše navždy odišiel do neba! Od smrti žltého šoumena a milovníka samby Dana Nekonečného († 52) ubehol už mesiac.

Okolo príčiny jeho úmrtia bolo veľké množstvo otáznikov, pretože Danovo nehybné telo našli v jeho dome. Najnovšie šokujúce výsledky pitvy odhalili závažné ochorenie, ktorým šíriteľ pozitívnej energie trpel. A práve to sa mu stalo osudným...

Dan Nekonečný († 52) bol jednoducho slnko, ktoré žiarilo na všetkých. Jeho odchod šokoval všetkých a smútia za ním najmä jeho blízki a priatelia, ale aj fanúšikovia. Tí jeho vystúpenia plné samby, ohňostrojov, trblietok a smiechu jednoducho milovali. Po mesiaci od objavenia jeho nehybného tela v kúpeľni prenajatého domu v Prahe-Řeporyjích sa rodina a verejnosť dozvedajú konečne dátum jeho smrti, ale aj skutočný dôvod. „Dan zomrel 23. marca v kúpeľni. Nebolo to vo vani, ale ležal vedľa nej na podlahe. Príčinou bol neliečený zvýšený krvný tlak, následný infarkt a opuch srdca a mozgu. Testy toxikológie boli negatívne,“ povedala českému Blesku partnerka Nekonečného Zuzana Kardová.

Neliečil sa

Zarážajúci je pritom fakt, že o vysokom tlaku Dan vôbec nevedel. „Občas sa sťažoval, že má infarktové stavy, ale prisudzoval to únave z vystúpení a tiež epilepsii, na ktorú sa liečil. V dome som našla liek Neurotyp, ktorý bral na epilepsiu. Na vysoký tlak tam nič nebolo a ani nikdy nehovoril, že by sa na to liečil,“ vysvetlila Kardová, ktorej Dan veľmi chýba. „Keby to vedel, tak by tu s nami ešte bol,“ dodala smutným hlasom. S Nekonečným síce už päť rokov nežila v domácnosti, no mali spolu stále pekný vzťah a boli priatelia. Na spoločných devätnásť rokov sa jednoducho zabudnúť nedá.

Pamiatka

Dom, ktorý mal Nekonečný prenajatý a poslednýkrát v ňom vydýchol, sa musí vypratať, pretože majiteľ ho chce predať. „Určite si zoberiem pár jeho košieľ, obleky, havajské vence a nakrútené kazety z ciest po svete,“ priznala Zuzana, ktorá tak chce mať pamiatku na blízkeho človeka. Hoci odišiel, v jej srdci, ako aj v srdciach fanúšikov zostane už navždy.