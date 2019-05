Carolina nedala Islanders šancu: Už po štyroch zápasoch oslavuje postup do finále konferencie

Hokejisti Caroliny Hurricanes sa stali prvým finalistom Východnej konferencie NHL. V piatkovom štvrtom súboji 2. kola play-off Carolina doma zdolala New York Islanders 5:2 a v sérii triumfovala hladko 4:0 na zápasy.

Súperom Caroliny v súboji o postup do finále NHL bude víťaz série medzi Bostonom a Columbusom (aktuálny stav 2:2). V druhom piatkovom stretnutí sa v semifinále Západnej konferencie hráči Dallasu tešili z víťazstva 2:1 na ľade St. Louis a v sérii vedú 3:2. Znamená to, že dallaské "hviezdy" sú len jeden krok od postupu do finále konferencie. Môžu ho urobiť už v nedeľu 5. mája na svojom ľade.

Konferenčné finále si hráči z organizácie Hurricanes (predchodca Hartford Whalers) zahrajú po štvrtý raz po rokoch 2002, 2006 a 2009. V roku 2006 dosiaľ jediný raz zdvihli nad hlavy slávny Stanleyho pohár. "Hurikáni" v predchádzajúcej sérii 1. kola otočili nepriaznivý stav v súboji s Washingtonom Capitals z 2:3 na 4:3, čiže aktuálne natiahli sériu víťazstiev na šesť zápasov. V súboji číslo 4 v PNC Arene v Raleighu strelil prvý gól už v 3. min hosťujúci útočník Mathew Barzal, ale v polovici zápasu po zásahu kapitána Justina Williamsa to bolo už 4:1 pre domácich. A keď ruský mladík Andrej Svečnikov pridal v 56. min piaty gól, o víťazovi a postupujúcom bolo definitívne rozhodnuté. V samom závere upravil na konečných 2:5 z pohľadu Islanders Brock Nelson. Je zaujímavé, že "ostrovania" rovnakým výsledkom ako teraz prehrali, teda 0:4 na zápasy, v 1. kole suverénne vyradili Pittsburgh Penguins.

Gól 37-ročného Williamsa bol jeho tretím v aktuálnom play-off, celkovo 39. a zároveň stým bodom vo vyraďovacej časti v kariére (39+61). Držiteľ troch Stanleyho pohárov je jediným súčasným hráčom z tímu Hurricanes, ktorý ho v tomto klube získal v roku 2006. "Veľa to znamená pre ľudí v klube, našich fanúšikov, ale aj pre mňa a každého, kto sa doma díval na naše zápasy či počúval komentár v rádiu," cituje Williamsa oficiálny portál NHL. K štvrtému víťaznému zápasu ešte najskúsenejší hráč tímu dodal: "Dvoma gólmi na začiatku druhej tretiny sme vzbudili v súperovi pochybnosti a už sme si to potom strážili. Veľmi nám pomohol aj brankár McElhinney, ktorý mal pár veľkých zákrokov, keď sme to potrebovali." Tréner NY Islanders Barry Trotz zhodnotil skorú rozlúčku svojho tímu v 2. kole play-off nasledovne. "Celú sezónu sme my boli tí, ktorí sme boli úspešní a svojou hrou spôsobovali frustráciu iným. Teraz sa stal opak, náš súper nás takto dostal. V celej sérii sme sa len naháňali za výsledkom a nedosiahli ho."

V súboji St. Louis - Dallas otvoril skóre už v 3. min Jason Spezza, pre skúseného 35-ročného útočníka Stars to bol tretí gól v aktuálnom play-off a sedemdesiaty bod v celej kariére vo vyraďovacej časti. V 27. min zvýšil na 2:0 pre hostí fínsky obranca Esa Lindell a ako sa neskôr ukázalo, bol to víťazný gól. Domáci už len znížili v 49. min Jadenom Schwartzom na konečných 1:2. Schwartz siedmym gólom v play-off potvrdil pozíciu najlepšieho strelca Blues a druhého najlepšieho celkovo vo vyraďovacej časti po Loganovi Couturovi (9).

Play-off NHL - semifinále konferencií - piatok:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Carolina - New York Islanders 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) - konečný výsledok série: 4:0

Góly: 5. Aho (Teräväinen, Faulk), 23. Teräväinen (Foegele, Aho), 24. McKegg (Pesce, Martinook), 29. Williams (J. Staal, Niederreiter), 56. Svečnikov (Faulk) - 3. Barzal (D. Toews, Eberle), 59. Nelson (Mayfield, D. Toews)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

St. Louis - Dallas 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) - stav série 2:3

Góly: 49. Schwartz - 3. Spezza (Seguin, Janmark), 27. Lindell (Radulov, Klingberg)