Úctyhodné gesto: Majiteľ Tampy sa v liste ospravedlňuje za skoré vypadnutie

Tampa Bay sa po veľmi vydarenej základnej časti pokladala medzi fanúšikmi a odborníkmi za favorita na zisk Stanleyho pohára. Nakoniec vypadla v prvom kole a svojim fanúšikom sa ospravedlňuje.

Play off severoamerickej NHL píše zaujímavé príbehy. Po veľmi presvedčivej a rekordnej základnej časti nastúpili hráči z Floridy do prvého kola play off.

Kolotoč bojov o Stanleyho pohár začali s Columbusom, ktorý mali podľa predpokladov poraziť. To sa, samozrejme, nestala a Tampa vypadla v prvom kole. Vypadnutie bolo o to šokujúcejšie, že nezvíťazila ani v jednom zo zápasov a sériu prehrala 0:4.

Fanúšikovia striedali rozhorčenie so slzami a to nenechalo chladným majiteľa "bleskov", ktorý sa všetkým fanúšikom s permanentkami ospravedlnil v liste.

Naozaj úctyhodné gesto, ktoré si v ére samozvaných pánov sveta a majiteľov klubov, ktorých zmýšľanie má len ekonomický charakter, zaslúži obdiv.