Obľúbená obuv opäť s novým dizajnom: Počkať, to že majú byť svadobné topánky? Z fotky budete mať dosť

Na internete v dnešnej dobe nájdete už všetko. Vždy však určitá vec vytŕča z radu.

Je to tak aj v prípade obľúbenej obuvi mnohých Slovákov. "Kroksy" pre pohodlie nosia ľudia najmä doma.

Najnovšie však možno kúpiť túto obuv v úplne inom prevedení. Internetový obchod ich ponúka ako "svadobné" topánky. Tieto trblietavé biele crocsy možno kúpiť za 92 eur, čo nie je absolútne žiaden lacný špás. Sú však ručne vyrábané, každý pár urobia len na objednávku.

Ako recesia na svadobné fotografie, okej. No kráčať v nich pred oltár, na to by asi máloktorá nevesta mala chuť. Či?