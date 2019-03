Nevesta dostala od svojej mŕtvej mamy svadobný dar: Pohľad, ktorý ju rozplakal

Srdcervúci moment pred svadbou. Nevesta sa pri pohľade na svoje lodičky rozplakala.

Britka Emma sa zasnúbila s priateľom Richardom ešte v roku 2016 a už sa nevedela dočkať dňa, kedy povie svojej láske áno. Len mesiac po zásnubách sa však dozvedela zdrvujúcu správu. Jej matke diagnostikovali neskoré štádium rakoviny. Napriek tomu dúfala, že sa najdôležitejšieho dňa v jej živote bude môcť zúčastniť.

Jej sen sa, bohužiaľ, nesplnil a matka v roku 2017 zomrela. Pár sa preto rozhodol svadbu odložiť na rok 2019. Emma vedela, že ju neprítomnosť milovanej mamy bude bolieť, no to ešte netušila, čo za prekvapenie ju čaká. Mama dala vyhotoviť špeciálne svadobné lodičky, Emma si všimla na spodnej strane odkaz, ktorý jej vohnal do očí slzy.

Otvoriť galériu Mamin dar dohnal nevestu k slzám. Zdroj: laceandloveshoes/Instagram "Chcela som, aby si v tvoj svadobný deň dostala odo mňa dar. Tvoje svadobné lodičky sú tým darom. Dúfam, že to bude pre teba magický deň, posielam ti veľa lásky a objatí," nechala napísať na spodnú stranu topánok.

Nevestu darček veľmi dojal. "" povedala pre britskú BBC nevesta Emma. "