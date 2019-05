Viete si predstaviť, ako by vyzeral hokej, keby sa hral pod vodou?

Pár ľudí si to predstaviť dokázalo a túto bizarnú myšlienku aj realizovalo. Podvodný hokej má svoje pravidlá, no od ľadového sa priveľmi nelíši. Veď komu záleží na skupenstve?

Princíp tohto druhu hokeja je rovnaký, dostať puk do súperovej brány. Hráči majú hokejky, no namiesto klasickej výstroje sú oblečení do neoprénu a na chrbte majú kyslíkové bomby. Ktovie, ako by sa darilo Slovensku v tomto športe...