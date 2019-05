USA posilnili káder o zázračného mladíka: Zahrá si tretí šampionát v sezóne

Do kádra americkej hokejovej reprezentácie na májové majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach pribudli ďalší traja hráči.

V národnom tíme USA sa predstaví aj predpokladaná jednotka najbližšieho draftu NHL Jack Hughes, ktorý zahrá si po boku brata Quinna a absolvuje už tretí svetový šampionát v aktuálnej sezóne. V drese americkej "osemnástky" získal na MS bronz a s "dvadsiatkou" sa tešil zo striebra. Okrem 17-ročného talentovaného centra dopísali Američania na súpisku dvojicu obrancov - Adama Foxa z univerzitnej NCAA a Christiana Wolanina, ktorý pôsobí v Ottawe Senators.

V kádri zámorského tímu sa momentálne nachádza 23 hokejistov. Lídrami mužstvami by mali byť brankár Cory Schneider, obranca Ryan Suter alebo útočníci Patrick Kane, Jack Eichel, či Dylan Larkin. Cieľom výberu USA je podľa generálneho manažéra Chrisa Druryho zisk zlata.

Americkí hokejisti odohrajú pred štartom MS jediný prípravný zápas, v utorok 7. mája sa predstavia v Mannheime proti domácemu Nemecku. Následne ich už čakajú súboje v základnej A-skupine šampionátu v Košiciach, kde si postupne zmerajú sily so Slovákmi, Francúzmi, Fínmi, Britmi, Dánmi, Nemcami a Kanaďanmi.

Brankári: Cory Schneider (New Jersey Devils/NHL), Thatcher Demko (Vancouver Canucks, Kan./NHL), Cayden Primeau (Laval Rocket, Kan./AHL)

Obrancovia: Ryan Suter (Minnesota Wild/NHL), Brady Skjei (New York Rangers/NHL), Alec Martinez (Los Angeles Kings/NHL), Quinn Hughes (Vancouver Canucks, Kan./NHL), Noah Hanifin (Calgary Flames, Kan./NHL.), Adam Fox (Harvard University/NCAA), Christian Wolanin (Ottawa Senators

Útočníci: Patrick Kane, Alex DeBrincat (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Dylan Larkin, Luke Glendening (obaja Detroit Red Wings/NHL), Jack Eichel (Buffalo Sabres/NHL), James van Riemsdyk (Philadelphia Flyers/NHL), Clayton Keller (Arizona Coyotes/NHL), Chris Kreider (New York Rangers/NHL), Colin White (Ottawa Senators, Kan./NHL), Frank Vatrano (Florida Panthers/NHL), Derek Ryan, Johnny Gaudreau (obaja Calgary Flames, Kan./NHL), Jack Hughes (USA Hockey National Team Development Program/USHL)