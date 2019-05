Smrtiaci máj staval Oliver († 17) pre Veroniku: Zdrvené dievča videlo celú hrôzu na vlastné oči

Nikdy na neho nezabudne. Oliver († 17) spolu s kamarátmi stavali Veronike (18) v utorok v noci máj. Zle ukotvený kmeň sa však vyšmykol, spadol a usmrtil ho. Nešťastie sa odohralo priamo pred Veronikinými očami.

Zdrvené dievča sa zrútilo a stále nenachádza slová, ktoré by vyjadrili jej hlboký žiaľ. Do smútku sa ponorilo aj Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej, kde Oliver študoval. Plače rodina, kamaráti, spolužiaci aj profesori. Obrovské nešťastie sa stalo v utorok v noci v Brezovici pri Tvrdošíne, kde oravskí mládenci stavali máje pre slobodné dievčatá. Známa ľudová tradícia, ktorej sa gymnazista Oliver zúčastnil prvýkrát v živote, sa skončila tragicky.

Na jeho hlavu spadol vysoký máj, ktorý bol v rozmočenej hline zle ukotvený. Mladý život vyhasol pred očami krásnej stredoškoláčky Veroniky (18), pre ktorú chlapci symbol jari stavali. „Nie sú s Veronikou spolužiaci, ona je od neho o rok staršia. Ale keďže ich v triede bolo len šesť, potrebovali pomoc mladších. Oliver vždy rád pomohol, tak aj teraz chcel byť pri tom,“ prezradil Veronikin otec Daniel (48), pred ktorého domom sa nešťastie stalo.

Symbol tragédie

Mladá žena bola celý čas pri stavaní mája spolu s chlapcami pred domom. „Bola noc, hustá tma. Po tom, ako sa to stalo, som ju poslal dnu, je to pre ňu ťažké a bude to ťažké,“ povedal otec Daniel. Aj Veronikina mama je z tragédie zdrvená. „Celý deň pršalo, je to veľké nešťastie,“ podotkla žena, ktorej dcéra sa k nešťastiu spočiatku chcela vyjadriť, no napokon nenašla silu, aby sa o svoje trápenie podelila. Po tragédii sa mladíci rozhodli, že jej máj už nepostavia.

Plač za Oliverom

Za dobrákom Oliverom plače celá škola. Šikovný chlapec bol študentom 2. ročníka na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej, so zameraním na informatiku. „Bol veselý, družný, taký dobrý... Ešte som nevidel takto plakať pedagógov, keď zomrel študent. Zanechal tu vo všetkých hlbokú stopu, poznala ho celá škola. Jeho mama je predsedníčka združenia rodičov,“ uviedol pre Nový Čas riaditeľ školy Štefan Krištofčák.

Spolužiaci vytvorili smútočné miesto a dopoludnia sa na lavičke pri ňom modlili a písali mu do pamätnej knihy odkazy. Neskôr ich triedny profesor Pavol Palčo pustil domov: „Plakali, prišli v čiernom. Vyučovanie nemalo dnes žiaden zmysel,“ vyjadril sa triedny profesor s plačom. Pohreb mladíka bude v nedeľu o 14.00 hod. na cintoríne v Brezovici.