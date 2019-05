Hviezdy Tvojej tváre sa odhalili: Regešová úplne nahá, Bartalos ukázala bruško krátko pred pôrodom

Speváčka Ivana Regešová a herečka Mária Bartalos spolu zahviezdili v 4. sérii šou Tvoja tvár znie povedome.

Prvá menovaná trávila 1. máj v rakúskom Tirolsku. U susedov si dopriala wellness, z ktorého zverejnila šteklivú fotku. Regešová je na nej totiž úplne nahá. ,,Ako lepšie stráviť Sviatok práce, ako nič nerobením?! (...) Som znamenie rak, takže milujem vodu a v nejakom inom zverokruhu, ktorý ešte nepoznám, som určite jašterička, pretože milujem teplo a slnko. Byť zdravý telom i duchom, to je význam wellness a preto si často a rada zájdem do sauny... Oddýchnuť si, vyčistiť hlavu, naštartovať imunitu a užiť si to neskutočné teplo," vyznala sa spokojná speváčka.