Holanďania poznajú svoj trest: Za brutálne zbitie českého čašníka pôjdu sedieť na niekoľko rokov

Bratov Armina a Arasha Nahviovcov z Holandska, ktorí vlani napadli a brutálne zbili čašníka v centre Prahy, poslal v utorok súd do väzenia na šesť a päť rokov.

Uznal ich vinnými z ťažkého ublíženia na zdraví a z výtržníctva, nie z pokusu o vraždu. Uložil im tiež desaťročné vyhostenie z Česka a povinnosť spoločne uhradiť zranenému mužovi viac ako 70-tisíc eur. Verdikt nie je právoplatný. Súrodenci si ponechali lehotu na prípadné odvolanie, štátna zástupkyňa sa v ich neprospech odvolala.

"Jednalo sa o brutálny, neodôvodnený útok, ktorému predchádzala premrštená, neadekvátna reakcia všetkých tých holandských občanov. Rozhodne tu ale nie je žiadna okolnosť, z ktorej by vyplývalo, že obžalovaní konali s úmyslom poškodeného zavraždiť," odôvodnil rozhodnutie predseda senátu pražského mestského súdu Tomáš Kubovec.

Tridsaťdvaročný Arashi a o tri roky mladší Armin pricestovali do českej metropoly s ďalšími piatimi priateľmi na rozlúčku so slobodou. Incident, ktorý zachytili kamery, sa stal 21. apríla 2018 na záhradke reštaurácie pri obchodnom centre Quadrio. Spor medzi skupinou turistov a obsluhou vznikol kvôli tomu, že si cudzinci do podniku priniesli vlastný alkohol a odmietali odísť.

Z následnej bitky vyšiel najhoršie jeden z čašníkov, ktorý pribehol na pomoc manažérovi reštaurácie. Po útoku zostal ležať v bezvedomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácaním do mozgu. Bratia, ktorých obžaloba označila za hlavných agresorov, tvrdia, že si na udalosť príliš nepamätajú. Obhajujú sa tým, že sa do fyzického konfliktu zapojili preto, aby bránili svojich kamarátov, a že bitku rozpútal manažér podniku.

Cudzinci z miesta činu utiekli a večer toho istého dňa odišli do Berlína. Do Prahy sa následne vrátili, pretože odtiaľ mali kúpené letenky domov. Na pražskom letisku ich zadržala polícia. Dvoch z turistov následne prepustili, ďalším trom súd uložil trestnými príkazy osemmesačné podmienky a päťročné vyhostenie z Česka. Bratia Nahviovci putovali do väznice, kde sú doteraz.

Za pokus o vraždu hrozilo dvojici desať až 18 rokov väzenia, za ublíženie na zdraví tri až desať rokov. Štátna zástupkyňa Taťána Price poukazovala okrem iného na to, že obžalovaní utiekli, keď napadnutý muž ležal na zemi, silne krvácal a vyzeral ako mŕtvy. "Ich útek nasvedčuje tomu, že si boli závažnosťou svojho činu veľmi dobre vedomí a obávali sa, že mal fatálne následky," uviedla. Pre bratov požadovala trest "ešte v dolnej polovici sadzby" za vraždu a vyhostenie na neurčito.

Fyzický aj psychický stav zraneného čašníka nie je ani rok po bitke dobrý. Muž sa musel podrobiť niekoľkým operáciám, zostáva v pracovnej neschopnosti a zažiadal si o invalidný dôchodok. Súd mu ako odškodné priznal sumu, ktorú muž požadoval.