Ženu expriateľ bil a znásilňoval štyri hodiny: Život jej zachránila aplikácia na mobile

Sarah Smith (41) a James McNutt sa spoznali v apríli 2018 cez zoznamovaciu aplikáciu Tinder.

Dvojica začala spolu chodiť, no očarajúci a milý muž sa čoskoro zmenil na ženinu nočnú moru. Začal ju kontrolovať, bombardovať telefonátmi a správami. Izoloval ju od priateľov a dokonca nútil, aby ho živila po tom, čo skončil s prácou mužského spoločníka. Raz ju počas hádky chytil pod krk a keď domáce násilie nahlásila, vyhrážal sa samovraždou. Sarah obvinenie proti nemu stiahla, no rozhodla sa vzťah ukončiť. Súhlasila ešte s posledným stretnutím, po ktorom sa mal James odsťahovať do inej krajiny za prácou. Po stretnutí si šla žena doma ľahnúť s myšlienkou, že komplikovaný vzťah konečne skončil.

Lenže James sa k nej vlámal a napadol ju, zúrivo vykrikoval, že ho podvádzala. ,,Hrozne ma zbil, kopal do mňa, rozbil mi o hlavu pohár, spravil monokel. Do chrbta ma kopol tak silno, že som mala odtlačok nohy na chrbte. Spútal ma a znásilňoval. Cez tvár mi dal vankúš a snažil sa ma udusiť,“ cituje Birmingham Live Sarah. Zúfalá žena sa snažila hrať mŕtvu v snahe zastaviť jeho besnenie, čo sa podarilo. ,,Lenže potom sa vrátil a snažil sa ma prebrať. Bohužiaľ som zakašlala, tak vedel, že nie som mŕtva,“ povedala.

Život jej po štvorhodinovom pekle zachránila aplikácia. ,,Počula som, že polícia odporúčala aplikáciu Hollie Guard, ktorá pomáha obetiam domáceho násilia. V prípade, že ste v problémoch, zatrasiete mobilom a to upovedomí kontakt, ktorý uvediete ako núdzový. Spýtal sa ma, čo robím s telefónom, tak som povedala, že by mal odísť, pretože čoskoro mi prídu na pomoc,“ vysvetľuje Sarah. Expriateľ sa ju snažil odviesť z domu, no podarilo sa jej vytrhnúť a utiecť za susedom.

James bol na úteku, potom ho chytili a teraz odsúdili na 13 rokov basy – zistilo sa, že má na svedomí ďalších päť útokov na ženy. Sarah sa po prežitej hrôze dvakrát pokúsila o samovraždu a trpí depresiami. Teraz sa však snaží dať svoj život dokopy. O prípade porozprávala pod zmeneným menom, aby posmelila iné ženy, ktoré sú obeťami násilia, podať obvinenia na tyranov.