Pred finále pohára: V Nitre sa hrá o 50-tisíc eur a miestenku v Európskej lige

Vo finále 50. ročníka slovenskej pohárovej futbalovej klubovej súťaže, po ôsmy raz s názvom Slovnaft Cup, nastúpi v stredu 1. mája o 18.00 h na štadióne v Nitre Žilina proti Trnave.

Oba tímy sa v pohárovej histórii stretli v rozhodujúcom dueli o celkový triumf jediný raz - pred 33 rokmi: vtedy 14. mája 1986 v Prievidzi zvíťazila Trnava ešte pod názvom Spartak TAZ 1:0 gólom Attilu Belanského v 86. min, v bránke vtedajšieho ZVL ŽIlina stál Karol Belaník, terajší športový manažér klubu. Víťaz stredajšieho prvomájového prestížneho súboja na neutrálnej pôde pod Zoborom si okrem trofeje a medailí prevezme aj symbolický šek na 50 000 eur a zabezpečí si miestenku v predkole Európskej ligy UEFA 2019/2020. Zdolaného finalistu Slovnaft Cupu "uteší" finančná odmena 20 000 eur.

Vzhľadom na tabuľkové postavenie v ligovej súťaži je miernym favoritom MŠK Žilina, ktorá získala v doterajších 28 odohraných kolách tohto ročníka najvyššej súťaže o 17 bodov viac ako Trnava (48, resp. 31 b.) a na rozdiel od "andelov" účinkuje v nadstavbovej časti v skupine o titul, zatiaľ čo mužstvo Spartaka len v skupine o udržanie sa medzi slovenskou elitou. Aj tohtosezónna vzájomná bilancia hovorí v prospech hráčov Žiliny, ktorí v základnej časti Fortuna ligy najskôr v 8. kole zvíťazili v Trnave 2:1 (hralo sa 15. septembra 2018) a potom doma na úvod jarnej časti 16. februára remizovali 1:1 v rámci 19. kola.

"V takomto pohárovom zápase nehrá žiadny význam a žiadnu rolu postavenie v ligovej tabuľke. Trnava má skúsených hráčov. Predpokladám taktický boj, nik nebude chcieť spraviť chybu. Prvý gól vie byť v takýchto stretnutiach veľmi významný. Zápas sa však môže vyvíjať všelijako. Určite to bude krásny duel, všetci hráči i fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Verím, že sa nám ho podarí zvládnuť do úspešného konca," poznamenal pre klubový web dlhoročný funkcionár MŠK Žilina Karol Belaník.

Pod Dubňom sa v doterajších siedmich účastiach tešili iba z jediného triumfu v Slovenskom pohári: v roku 2012 futbalisti Žiliny po veľkom boji zdolali FK Senica 3:2 po predĺžení, hralo sa v Bardejove. Až šesťkrát sa Žilinčania museli doteraz vo finále skloniť pred svojimi súpermi, a to v rokoch 1977, 1980, v spomenutom dueli v roku 1986, 1990, 2011 a 2013, keď boli dosiaľ naposledy vo finále a v Ružomberku v ňom podľahli ŠK Slovan Bratislava 0:2. "Po šiestich rokoch znova bojujeme o pohárovú trofej. Každým rokom má finále väčšiu vážnosť. Prelomili sa bariéry, keď kluby pohárovým stretnutiam nepripisovali v priebehu sezóny význam. Teraz cítime dôležitosť finálového duelu, je to vnímané aj v Európe. Pre hráčov pôjde o vyvrcholenie sezóny. Hovorí sa, že relatívne najľahšia cesta kvalifikovania sa do Európy je cez Slovenský pohár. Vždy sú tam však nástrahy, čo sa potvrdzuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde dokážete prehrať i s treťoligistami. Chlapci sa určite majú na čo tešiť. Je to pre nich odmena, veľký, špecifický zápas s výbornou atmosférou. Bude to kto z koho, to majú fanúšikovia radi," doplnil Belaník.

V rámci účinkovania v Slovnaft Cupe 2018/2019 na ceste do finále odohrali futbalisti Žiliny dovedna sedem zápasov, v ktorých dosiahli šesť víťazstiev a jeden nerozhodný výsledok pri skóre 25:4. Najťažším protivníkom pre "šošonov" boli hráči MFK Zemplín Michalovce, ktorí v semifinálovej dvojzápasovej konfrontácii dokázali najskôr v Žiline remizovať 1:1, ale v odvete na východe Slovenska zverencom trénera Jaroslava Kentoša podľahli 0:2.

"V stredajšom finále nie je favorit. Trnava má vekovo skúsenejších hráčov, zdobí ju najmä dobrá defenzíva. My máme zasa mladé mužstvo, ktoré je dravšie a živšie. Oba tímy majú silné i slabé stránky," vyjadril sa pre denník Šport 44-ročný žilinský kouč Kentoš. Rodák z Vranova nad Topľou ešte doplnil: "Každopádne to bude náročné stretnutie. Jedno však viem istotne - budeme hrať útočne. Tešíme sa na finále. Pred sezónou sme nemali nejaký veľký cieľ, takže účasť o pohárovú trofej berieme ako bonus."

Spartak je oveľa úspešnejší v Slovenskom pohári ako jeho prvomájový protivník zo Žiliny, hoci v histórii štátnej samostatnosti sa tešil z trofeje tiež iba raz. Trnavský klub bol súčasťou finálového súboja dosiaľ dvanásťkrát, teraz to bude pre "andelov" už trinásty duel o celkový triumf. V zbierke má Spartak päť trofejí, a to v rokoch 1971, 1975, 1986, 1991 a 1998, tú poslednú pred 21 rokmi získal v Bratislave po víťazstve nad 1. FC Košice 2:0. Hráči Trnavy neuspeli v siedmich finálových súbojoch Slovenského pohára (1972, 1974, 1988, 1996, 2006, 2008 a 2010), naposledy pred deviatimi rokmi v Michalovciach prehrali so Slovanom Bratislava zahanbujúco 0:6.

"Nielen ja, ale ani všetci v klube sa už nevieme dočkať stredajšieho finálového duelu proti Žiline. Hrá sa o trofej a miestenku v pohárovej Európe. Zápasu nechýba správny náboj, veľmi sa naň teším," vyjadril sa pre denník Šport tréner FC Spartak Trnava Michal Ščasný, ktorému pre trest (3 žlté karty v Slovnaft Cupe), ale aj zranenie bude chýbať oporný pilier stredu poľa, kapitán Erik Grendel. Napriek tomu v slovenskom Ríme vopred určite neskladajú zbrane. "Favorit je jasný. Žilina hrá v lige v skupine o titul, my v dolnej šestke. My však na to nehľadíme a ideme do stredajšieho stretnutia s úmyslom zvíťaziť. Vo finále rozhodne správna taktika a nie živelnosť. Žilina je silná smerom dopredu, nás zasa zdobí obranná činnosť. Spoliehame sa aj na pomoc našich fanúšikov, ktorí nám v hľadisku štadióna v Nitre určite utvoria domáce prostredie," uviedol ďalej 40-ročný rodák z Prahy Michal Ščasný, pre ktorého to bude najväčší zápas v doterajšej trénerskej kariére: "Hoci som na jeseň absolvoval na lavičke stretnutia skupinovej fázy Európskej ligy, bol som vo funkcii asistenta. Stredajší duel v pozícii hlavného kormidelníka je pre mňa vrchol doterajšej kariéry."

Futbalisti Trnavy v siedmich vystúpeniach v tohtosezónnej edícii Slovnaft Cupu zvíťazili päťkrát a dva razy hrali nerozhodne, skóre je veľavravné 20:1. Jediný gól inkasoval FC Spartak v 3. kole v Moste pri Bratislave vo víťaznom dueli proti tamojšiemu FK Slovan (výsledok 3:1), ked v 60. min Tomáš Hrutka za nepriaznivého stavu 0:3 stanovil konečný rezultát. Hráči Trnavy zvládli vo štvrťfinále na východe Slovenska jedenástkovú "lotériu" (4:3) proti treťoligovému FC Košice (v riadnom hracom čase sa duel skončil 0:0, pozn.), v semifinálovej dvojzápasovej konfrontácii proti fortunaligovému FK Senica rozhodol o postupe Spartaka do finále jediný gól: v domácom prvom stretnutí ho strelil Kire Markoski, v odvete stačila "andelom" na postup aj bezgólová remíza. "Splnili sme cieľ - postúpiť do finále, ale to ešte nič neznamená. Verím, že v Nitre nám pomôžu k úspešnému výsledku naši skvelí fanúšikovia," vyjadril sa na klubovom webe skúsený 35-ročný defenzívny univerzál Marek Janečka. Jeho slová doplnil tréner Michal Ščasný: "Pre klub i priaznivcov by to bola krásna bodka za sezónou, v ktorej sme solídne hrali aj európske poháre."

Ak sa stredajší prvomájový finálový duel Slovnaft Cupu skončí v riadnom hracom čase nerozhodne, nasleduje predĺženie 2x15 minút. V ňom môžu tréneri pristúpiť k možnosti striedania ďalšieho, štvrtého hráča. Keď bude aj po 120 minútach (neplatí pravidlo o "zlatom" či "striebornom" góle, pozn.) remízový stav, o víťazovi 50. ročníka slovenskej pohárovej klubovej súťaže rozhodne až jedenástkový rozstrel. Hlavným rozhodcom stretnutia v Nitre je Jozef Pavlík, na čiarach mu budú pomáhať Tomáš Somoláni a Ján Pozor, náhradným arbitrom je Michal Tomčík.