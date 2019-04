Nad vysokoškolákmi z Európskej únie sa sťahujú mračná: Zdražie po brexite štúdium v Británii?

Britský minister školstva Damian Hinds navrhuje po odchode svojej krajiny z Európskej únie vyňať únijných vysokoškolákov zo zvýhodneného režimu pre platenie školného. Cudzinci by v takom prípade podľa britských médií za štúdium platili výrazne vyššie poplatky, aké sa aktuálne vzťahujú na študentov z tretích krajín.

České ministerstvo školstva ČTK napísalo, že v súčasnosti nemá informácie o dlhodobej koncepcii britskej vlády po brexite. Ďalší vývoj bude sledovať. O pláne už cez víkend informoval server Buzzfeed News, podľa ktorého chce minister Hinds odobrať študentom z EÚ štátnu pomoc a "status domáceho školného". Ten znamená, že v súčasnej dobe viac ako 100 000 cudzincov z členských krajín únie platí za štúdium za Lamanšským prielivom rovnako ako Briti. Nové pravidlá by mohli začať platiť v akademickom roku 2021/2022, kedy už by Británia nemala byť členom EÚ.

Vládni činitelia sa domnievajú, že dotovať školné cudzincov už by po brexite nebolo opodstatnené, píše Buzzfeed News. Plán ale ešte nie je úplne hotový a, ako podotýka denník Financial Times (FT), nedostal zelenú od celého kabinetu. Britské ministerstvo školstva správu o chystanom opatrení nepoprelo, v reakcii len pripomenulo, že pre budúci akademický rok sa pravidlá nezmenia. "Vláda poskytne potenciálnym únijným študentom informácie o poplatkoch pre akademický rok 2020/2021 a tie ďalšie s dostatočným predstihom," uviedlo ministerstvo.

Na britských vysokých školách v minulom akademickom roku študovalo takmer 140 000 ľudí z ostatných krajín EÚ. O koľko viac by prípadne museli v budúcnosti za štúdium platiť, nie je zo správ britských médií jasné. Buzzfeed News uvádza, že poplatky sa u zahraničných študentov na bakalárskom štúdiu pohybujú v rozmedzí od 10 000 do 38 000 libier ročne. Podľa Nicka Hillmana z výskumného ústavu Higher Education Policy Institute ale nie je dôležitá len výška školného. "Študenti z EÚ si dnes môžu na školné požičiavať cez vládnu organizáciu pre študentské pôžičky a dlhy môžu splácať až neskôr. Strata prístupu k pôžičkám je rovnako významná ako samotný poplatok, pretože zrazu budú musieť peniaze zhromaždiť vopred," povedal Hillman denníku The Guardian.

Podľa FT by zavedenie navrhovaných opatrení kritici vlády vnímali ako zásadnú medzeru v stratégii premiérky Theresy Mayovej, ktorá hovorí o "globálnej Británii" po odchode z EÚ. Buzzfeed News zase napísal, že odobratie výhod pre študentov z EÚ by mohlo znamenať odvetné opatrenia pre Britov študujúcich v krajinách únie, ktorých je aktuálne okolo 15 000. "Ak sa snažíme svetu povedať, že po brexite môže existovať globálna Británia, toto vysiela úplne nesprávne signály. Tento krok tiež pripraví britských študentov o dostupné vzdelanie v zahraničí. Príliš často zabúdame, že tá záležitosť má aj druhú stranu," kritizovala vládny plán poslankyňa opozičných labouristov Jo Stevens. Podľa tieňovej ministerky školstva Angely Raynerovej by odobratie "statusu domáceho školného" znamenalo pre študentov z EÚ prudký nárast poplatkov.