Mnohí študenti popri učeniu nelenia a makajú: Ako si zarábame na brigádach

Popri štúdiu aj usilovne pracujú! Podľa prieskumu Eurostatu si až tretina mladých Slovákov nemôže dovoliť návštevu kultúrnych akcií či obľúbených športových podujatí.

Jednoducho na to nemajú dostatok peňazí. Mnohí študenti však nesedia so založenými rukami a vreckové od rodičov si vylepšujú pravidelnými či jednorazovými brigádami. Prezradili nám, koľko takto zarobia.

Predavačka lístkov

Simona (18), Klenovec (okr. R. Sobota)

Podiel z vreckového: 100 %

Hodinový zárobok: 3 eurá

Študentka Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci brigáduje v tamojšom kine. Predáva lístky, kontroluje ich pri vstupe do kinosály a ponúka občerstvenie v bufete. „Zárobok mi ako študentke pokryje všetky moje náklady,“ konštatuje spokojne.

Lektor školy v prírode

Roman (24), Nitra

Podiel z vreckového: 100 %

Hodinový zárobok: 2 eurá

Budúci učiteľ informatiky a techniky, ktorý študuje na nitrianskej UKF, si privyrába ako lektor divadelnej školy v prírode. „Za 5 dní práce mám 100 eur s tým, že cestovné a jedlo 5x denne mám hradené,“ vraví s tým, že denne pracuje približne 10 hodín aj s poradami a prípravou. „Môj mesačný príjem z brigády je 300 eur a pokrýva celý môj príjem,“ dodáva.

Lektorka scénického tanca

Nikoleta (20), Bratislava

Podiel z vreckového: 100 %

Hodinový zárobok: 20 eur

Študentka herectva na VŠMU si popri škole privyrába ako lektorka scénického tanca. Okrem toho, že ju to nesmierne baví, dokáže sa tak aj slušne uživiť. „Mesačne je to 300 €, tvorí to sto percent mojich príjmov,“ tvrdí.

Dogsitterka

Veronika (20), Nové Mesto nad Váhom

Podiel z vreckového: 15 %

Hodinový zárobok: 5 eur

Dievčina študuje na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a popritom sa snaží zarábať si na rôznych brigádach. „Jednou z nich je, že sa starám o psíkov. Mnohí potrebujú postrážiť psa, pretože idú na dovolenku alebo na zahraničnú cestu a ja im ho viem opatriť a aj vyvenčiť,“ vysvetľuje. Zárobkom si prilepšuje k vreckovému, to však stále tvorí väčšinu jej príjmov.