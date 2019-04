Smutné priznanie manželky herca z filmov Prci, prci, prcičky: Synček mi vypadol z rúk, zlomil si lebku!

Jason Biggs, herec z filmov Prci, prci, prcičky, a jeho manželka majú za sebou ťažké chvíle.

Jenny Mollen je tiež známa ako herečka, najmä vďaka seriálu Angel, a vydala tiež niekoľko kníh o materstve, ktoré sa stali bestsellermi. Prominentný pár má spolu synov Sida (5) a Lazla (1). Nedávno Jenny priznala, že jej starší synček nešťastne spadol. ,,V sobotu večer mi syn spadol a dopadol na hlavu, dôsledkom bola zlomenina lebky a skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ napísala Jenny na Instagrame a poďakovala lekárom aj svojmu manželovi Jasonoovi.

,,Bol to traumatický týždeň, ale Sid je už doma, berieme to krok po kroku a pekne sa zotavuje. (…) Moje srdce je so všetkými rodičmi, ktorí sa kedy ocitli alebo ocitnú v situácii ako ja. Nie ste sami,“ odkázala do sveta otrasená Jenny. S Jasonom sa zosobášili v roku 2008, pripomína portál Mirror.