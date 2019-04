Firmy by mohli zamestnancom prispievať na voľný čas školákov: Koľko dostanú deti na šport?

Hrá vaše dieťa futbal, hokej či tenis?

Znalci slovenského športu tvrdia, že detí, ktoré pravidelne športujú, ubúda. Jednou z ciest, ako to zmeniť, by mohol byť príspevok na športovú činnosť dieťaťa, ktorý by firmy vyplácali rodičom z radov zamestnancov. Návrh novely Zákonníka práce z dielne SNS je už v parlamente. Ako by to fungovalo?

Najprv rekreačné poukazy, teraz príspevok na športovú činnosť dieťaťa. SNS navrhuje, aby firmy mohli zamestnancom prispievať na športovú činnosť detí, a to až vo výške 275 eur za rok. Môžu to robiť aj dnes, ale po novom by si to mohli zahrnúť do daňových výdavkov.

„Veríme, že tento nástroj pomoci mladým športovcom si nájde svoje miesto u tých zamestnávateľov, ktorí podporujú šport a chcú stabilizovať svojich pracovníkov,“ hovorí poslanec SNS a bývalý futbalový reprezentant Tibor Jančula. Návrh novely Zákonníka práce hovorí, že firma môže príspevok poskytnúť.

Pre zamestnávateľov je princíp dobrovoľnosti dôležitejší ako čokoľvek iné. Od tohto roka sú povinní poskytovať rekreačné poukazy. „Zamestnávateľ sám najlepšie vie, aké sú jeho finančné možnosti na uplatnenie tohto druhu benefitu,“ pripomína hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Špániková.

Podmienky nároku

- pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov

- dieťa ešte nemá 18 rokov, má trvalý alebo obdobný pobyt na Slovensku a najmenej 6 predchádzajúcich mesiacov je členom športovej organizácie

Športová organizácia

- ide o subjekt zapísaný v registri právnických osôb v športe

- športovú činnosť zabezpečuje odborne spôsobilým športovým odborníkom

Výška benefitu

- ak zamestnanec má riadny pracovný čas, príspevok by predstavoval 55 % oprávnených výdavkov, najviac 275 € za kalendárny rok

- napríklad ak by ste na futbalové tréningy dieťaťa vynaložili najmenej 500 € ročne, zamestnávateľ by vám mohol prispieť sumou 275 €

- v prípade pracovného pomeru na kratší pracovný čas by sa najvyššia suma pomerne znížila

Kde a ako často

- bez ohľadu na to, koľkých zamestnávateľov v priebehu roka máte, by ste mohli o príspevok požiadať len jedného z nich

- ak by ste peniaze nevyčerpali naraz, mohli by ste o ne požiadať postupne

Obojstranné výhody

- príspevok by sa nezdaňoval, ani by nepodliehal sociálnemu a zdravotnému poisteniu

- zamestnávateľ by ho mohol zahrnúť do svojich daňových výdavkov

Oprávnené výdavky

- oprávnenými sa rozumejú také výdavky, ktoré sa dajú preukázať

- zamestnanec by zamestnávateľovi predložil účtovný doklad vydaný športovou organizáciou

- z dokladu by muselo byť zrejmé, o ktoré dieťa ide (označenie dieťaťa)

Malo by to byť dobrovoľné

Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Nebránime sa diskusii o nastavení tohto nástroja. Pre zamestnávateľov však bude kľúčové, aby tzv. športové poukážky fungovali na báze dobrovoľnosti. Zamestnávateľ sám najlepšie vie, aké sú jeho finančné možnosti na uplatnenie benefitu tohto druhu. Aj tzv. rekreačné poukážky mali spočiatku fungovať na dobrovoľnom základe, no nakoniec to tak nebolo.

Chcú podporiť športovanie

Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky Otvoriť galériu Lucia Dovalová Zdroj: anc

Rovnako ako rekreačné poukazy, ani tieto športové nie sú pre všetkých a majú určité obmedzenia. Poukazy by sa týkali len zamestnancov, ktorí pracujú v danej firme viac ako 2 roky. Keďže tento príspevok je dobrovoľný (aj rekreačné poukazy najskôr mali byť dobrovoľné), motiváciou prispievania firmy zamestnancom na tieto aktivity by malo byť podľa návrhu oslobodenie od platenia daní a odvodov z príspevkov, čím budú dodatočné náklady zamestnávateľov čiastočne eliminované.

Hlavným účelom zavedenia týchto poukazov je podpora športu medzi mladými a zvýšenie počtu pravidelne športujúcich detí, a to aj vďaka tomu, že prostredníctvom tohto príspevku sa k športu môžu dostať aj deti zo sociálne slabších rodín.