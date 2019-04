Čaputová má schopnosť tlmiť vášne: Členka SaS sa teší, že bude mať za prezidentku ženu

Nezaradená poslankyňa sa teší, že budeme mať prvú ženu za prezidentku

Nová prezidentka Zuzana Čaputová má schopnosť tlmiť vášne v tom najlepšom zmysle slova. Nebude problémy zametať pod koberec, ale bude ich riešiť tak, aby vo výsledku nebola spoločnosť rozdelená a nevraživá, ale súdržná a ozdravená. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla členka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita Zuzana Zimenová. „Pani Čaputovú si veľmi vážim. Je to vzdelaná a empatická žena, o ktorej si myslím, že dokáže viesť krajinu zodpovedne, racionálne, na základe vecnej úvahy, veď je právnička a zároveň žena s veľkým citom,“ dodala Zimenová.

Nezaradená poslankyňa sa teší, že budeme mať prvú ženu prezidentku. „Volila som ju, veľmi som si priala, aby vyhrala. Som presvedčená o tom, že Slovensko si zaslúži takýto malý zázrak, keď žena zasadne do prezidentského paláca. Osobne sa mi nepáčili vyjadrenia, ktoré tvrdili, že sme ako spoločnosť ešte nedozreli na to mať ženu prezidentku, že ľudia ženu nechcú, že prahnú po silných mužoch vodcovského typu. Som rada, že sa to nepotvrdilo," uzavrela Zimenová.

Zuzanu Čaputovú volilo v druhom kole prezidentských volieb 58,40 percenta voličov. Získala 1 056 582 hlasov. Jej protikandidát Marošovi Šefčovičovi odovzdalo svoj hlas 752 403 voličov, čo je 41,59 percenta. Na voľbách sa zúčastnilo takmer 42 percent oprávnených voličov.