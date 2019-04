Rusnák hodnotí káder na MS: Veľmi ma teší obrana, útoku chýba potrebná kvalita

Hokejová nálada na Slovensku sa prebúdza a mnohé osobnosti sa začínajú vyjadrovať k slovenskému hokeju. Dárius Rusnák, majster sveta z roku 1965, sa rozhovoril o situácii v hokejovom tíme.

Niektoré nedávne výsledky play off zámorskej NHL to zariadili tak, že slovenská reprezentácia by mohla mať na tohtoročných MS solídne poskladaný tím. Mená ako Tatar, Pánik a Sekera, či trio mladíkov Jaroš, Černák, Marinčin sú nepochybne zárukou kvality. Niekdajší kapitán národného tímu sa teší prívalu hráčov z NHL a ich kvalitám, no v oblasti útoku ostáva skeptický.

"Najviac ma teší, že budeme mať veľmi silnú obranu. Tá by mala byť naozaj veľkou oporou nášho mužstva. Brankári sú taktiež na solídnej úrovni. Na druhej strane mi v našom tíme chýbajú strelci. Traja-štyria útočníci, ktorí prednedávnom pribudli do kádra, pričom mám na mysli Tatara, Pánik, Studeniča a Daňa, nemusia byť až takou náhradou, ktorá by nám stačila na strieľanie väčšieho počtu gólov ako v predchádzajúcich prípravných zápasoch,“ zamyslel sa Dárius Rusnák.

Rodák z Ružomberka vidí ako jasný cieš štvrťfinále, do ktorého by sa malo naše národné mužstvo prebojovať. "Považujem za našu povinnosť prebojovať sa do štvrťfinále. Rozhodujúce bude, ako odohráme na turnaji prvé štyri zápasy, v ktorých budú našimi súpermi papierovo najsilnejší súperi. Neskôr však nemôžeme podceniť ani Dánov s Francúzmi či Veľkú Britániu, ktorej dres si obliekajú viacerí naturalizovaní Kanaďania."