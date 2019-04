Dlhšia školská dochádzka, 100-eurový príspevok: Veľké zmeny pre školákov

Povinná škôlka pre päťročné deti! Zámer, ktorý kedysi predstavilo ministerstvo školstva, dostal konkrétnu podobu.

Traja poslanci zo strán vládnej koalície predložili návrh, aby sa povinná školská dochádzka začínala už v materskej škole. Ako je to dnes a čo by sa zmenilo? Ako by to fungovalo?

Povinná školská dochádzka sa zrejme predĺži na 11 rokov. Od septembra 2020 by v podstate všetky deti vo veku päť rokov museli nastúpiť do materských škôl. „Ustanovuje sa povinnosť rodiča prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole,“ hovorí poslankyňa Eva Smolíková (SNS). Silným argumentom je podľa nej potreba riešiť vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Dnes záleží iba na rodičovi, či päťročné dieťa dá do škôlky. Ak sa tak rozhodne, má istotu, že takéto dieťa sa prijíma prednostne. Otázkou zostáva, či v škôlkach bude dostatok miest. Môže ísť až o 63-tisíc detí.

„Okrem potreby budovania nových kapacít, prijímania nových učiteľov a s tým spojených finančných nárokov neexistuje reálna možnosť právne túto povinnosť vymôcť pokutovaním rodičov. Zároveň sa zmenšuje šanca pre rodičov mladších detí umiestniť svoje ratolesti v predškolskom zariadení,“ reaguje podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány.

Ministerstvo zdravotníctva medzičasom ohlásilo návrh, aby škôlky prijímali iba zaočkované deti. Rezort školstva v tom nevidí problém. „Povinnosť očkovania vytvára predpoklad, aby deti pri vstupe do predprimárneho vzdelávania mali očkovanie absolvované,“ tvrdí hovorkyňa rezortu Andrea Pivarčiová.

Povinná školská dochádzka

Takto to je

- povinná školská dochádzka je 10-ročná

- začína sa školským rokom, ktorý nasleduje, keď dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť

- ak nedosiahlo školskú spôsobilosť, nasleduje odklad o jeden školský rok alebo nultý ročník základnej školy

Takto to má byť

- povinná školská dochádzka je 11-ročná

- začína sa školským rokom, ktorý nasleduje, keď dieťa dovŕši 5. rok veku

- v materskej škole trvá jeden školský rok

- ak dieťa ani po dovŕšení 6. roku nie je spôsobilé, ešte jeden rok chodí do škôlky

Čo ak rodič odmietne

Ak rodič nezapíše päťročné dieťa do škôlky, v lepšom prípade sa dopustí iba priestupku vo veci ohrozovania výchovy a vzdelávania alebo vo veci zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. V horšom prípade môže byť naplnená skutková podstata trestného činu.

100€ dostanú prváci

Rodičia detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy, dostanú 100 eur na nákup školských potrieb. Úrady práce im v októbri jednorazovo zvýšia detské prídavky. Predpokladá to návrh zákona, ktorý predložili poslanci zo Smeru. „Samotná výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa bude priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy,“ píše sa v dôvodovej správe.

Vyšší prídavok na dieťa

- úrad práce si overí, či dieťa v septembri 2019 nastúpilo do školy

- ak všetko sedí, v októbri rodičovi vyplatí prídavok vo výške 124,34 € (24,34 € + 100 €)

- úrad bude konať z úradnej moci, rodič nebude o nič žiadať

Naučia sa systému

Gabriela Herényiová, detská psychologička Otvoriť galériu Gabriela Heréniyová, detský psychológ Zdroj: anc

Ak dieťa ani jeden rok nenavštevuje materskú školu, nemá systém, ktorý sa vyžaduje v škole. Predprimárne vzdelávanie je výborná príprava na to, aby sa vedelo koncentrovať v prvom ročníku. Vo svete sú krajiny, kde to majú povinné. Deti vo veku päť rokov nastupujú do nultého ročníka zá­kladnej školy.

Prečo je škôlka potrebná

Samostatnosť

- dieťa sa osamostatní, odpúta sa od rodiny

- socializuje sa, naučí sa existovať v kolektíve

Súťaživosť

- môže sa porovnávať so seberovnými

- má motiváciu presadiť sa, súťaží s ostatnými

Osvojenie návykov

- privyká si na určitý systém, ktorý ho v škole nezaskočí

- učí sa pracovať a zvládať úlohy v stanovenom čase

Vedeli ste?

Rodičia detí v predškolskom ročníku sú oslobodení od niektorých poplatkov. Štát uhrádza príspevok na ich výchovu a vzdelávanie (tzv. školné) aj stravné.