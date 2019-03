Jakub Prachař odrovnal úprimnosťou: Bez hanby priznal veľkosť svojej mužskej pýchy

Jakub Prachař je český multitalent, poznáme ho totiž ako speváka, herca aj moderátora.

Najnovšie si strihol po boku Evelyn a Ester Geislerovej rolu v romantickej komédii LOVEnie. Pre Blesk tv magazín v rozhovore o filme prezradil zrejme viac, ako sám zamýšľal. ,,Tak keď je to dobre urobený film, je mi v podstate jedno, aký je to žáner, rád si zahrám vo všetkom. Teda pokiaľ nejde o porno, v tom som zatiaľ nehral a vzhľadom k veľkosti môjho penisu asi ani nebudem, to je pre mňa zakázane,“ šokoval vyjadrením o svojej mužskej pýche.

Prachař je manželom českej hviezdičky Agáty Prachařovej. Filmy spoločne sledujú najmä v spálni. ,,My sme si to dosť prispôsobili – ja mám doma takú miestnosť, kde pozerám šport a Agáta vedľa sleduje filmy o svadbách, ako ja hovorím romantickým komédiám. No a potom teda máme televízor ešte v spálni, čo sa nemá, a tam pozeráme veci, čo nás bavia oboch,“ vysvetlil.