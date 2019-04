V rodine Prachařovej zúrila vojna kvôli nevere: Agáta teraz prehovorila o vzťahu so slávnou svokrou

Ubehli dva roky, odkedy v živote českej modelky a moderátorky Agáty Prachařovej prebiehali veľké turbulencie.

Prevalila sa totiž jej nevera, manžela Jakuba Prachařa mala podviesť s fotografom. Moderátor ju mal dokonca opustiť a vzniklo podozrenie, že vtedy tehotná Agáta čaká dieťa s niekym iným. Na bode mrazu boli vtedy aj jej vzťahy s manželovou rodinou.

Keď to vyzeralo, že Agáta a Jakub sa nezmieria, vyšla jej mama, herečka Veronika Žilková, s ostrým vyjadrením. ,,Jediné pozitívne je to, že sa Agáta zbaví svokry, ktorá nectí listové tajomstvo, nabúrava sa do jej Facebooku a informácie predáva médiám,“ povedala vtedy pre denník Blesk narážajúc na Prachařovu mamu, herečku Danu Batulkovú. Mladí manželia však obrovskú krízu ustáli a dnes sa tešia z dcérky Mii (1,5) aj syna Kryšpína, ktorého má Agáta z predchádzajúceho vzťahu.

Ako teraz prezradila Prachařová v rozhovore pre svitavsky.denik.cz, utriaslo sa aj napätie medzi ňou a svokrou Batulkovou. Na otázku, ako to medzi nimi vyzerá, odpovedala takto: ,,Dobre. Dana si teraz častejšie berie Kryšpína na stráženie. Pri Mii sa trochu bála, pretože je ešte malá, ale nedávno ju mala u seba dva dni.“ Prachařová, zdá sa, na vychádzaní so svokrou zapracovala. ,,Máme dobrý vzťah. Myslím, že na vzťahu musí pracovať nielen svokra, ale aj nevesta. Je dobré občas zavolať, prísť k nej sama na návštevu bez manžela. Každý vzťah si žiada nejakú námahu, ale keď sa na ňom pracuje. Je to lepšie. Nie je dobré spoliehať sa na občasné stretnutia,“ povedala.