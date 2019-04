Lipták má po odchode Cibulkovej jasno: Kto prevezme žezlo jednotky?

Dva roky po Daniele Hantuchovej ukončila fedcupovú kariéru aj slovenská tenisová jednotka Dominika Cibulková.

Kapitán tímu Matej Lipták tvrdí, že nahradiť obe stálice nebude jednoduché.

"Dlhé roky sme boli zvyknutí na to, že Fed Cup ťahali veľké slovenské legendy Daniela s Domčou. Musia nám vyrásť nové Cibulkové a nové Hantuchové. Pevne verím, že baby, ktoré sa v tíme teraz rysujú, sa postupne dostanú na ich úroveň. Pre slovenský ženský tenis je veľká strata, že Dominika v Pohári federácie končí. Aj vo víkendovom víťaznom zápase s Brazíliou v dueli o udržanie sa v II. svetovej skupine potvrdila svoje kvality. Získala dva body a rozhodujúcou mierou sa zaslúžila o víťazstvo 3:1. Je to hráčka, ktorá dokáže zdolať kohokoľvek," uviedol Lipták.

Žezlo po Cibulkovej by mala prevziať Kužmová, ktorá sa v tímových súťažiach už od mládežníckych čias cíti ako ryba bo vode. "Viki miluje tímové súťaže. Vidno na nej, že sa vždy teší na fedcupový týždeň. Zatiaľ odohrala veľmi málo zápasov, ale ukázala v nich, že má veľký potenciál. Vlani v bieloruskom Minsku zdolala Arinu Sobolenkovú i Aleksandru Sasnovičovú, v sobotu v NTC zvíťazila nad Beatriz Haddadovou Maiovou. Už teraz ju vnímam ako ťahúňa tímu. Je mladá, bude sa ešte zlepšovať. Som presvedčený o tom, že bude schopná zdolávať aj tie najlepšie hráčky."

Lipták verí, že od roku 2020 príde k zmene formátu Pohára federácie a Slovenky budú hrať v najvyššej súťaži. "Už dlhé roky hovorím, že Fed Cup si zaslúži, aby vo svetovej skupine hralo viac tímov. Formát, na základe ktorého hrá medzi elitou iba osem tímov, je veľmi ťažký. Musíte vyhrať dva zápasy, aby ste sa tam vôbec dostali. Aj druhá svetová skupina je taká silná, že nebolo vôbec jednoduché sa v nej udržať. Nový model by mal byť kombináciou. Zápasy 1. kola by sa mali hrať systémom doma-vonku. Potom by nasledoval finálový turnaj, ktorý by sa hral skupinovým systémom na jednom mieste. Tento variant považujem za dobrý, mohol by prilákať všetky najlepšie svetové hráčky. Pri turnajoch, ktoré hrajú počas roka, nie je pre nich jednoduché nájsť si čas na Fed Cup."