Cibulkovej rozlúčka ako z rozprávky: Slovenská jednotka so slzami v očiach

Krajšiu fedcupovú rozlúčku si ani nemohla želať. Dominika Cibulková zdolala na antuke v bratislavskom NTC Brazílčanku Beatriz Haddadovú Maiovú a rozhodla o tom, že slovenské tenistky sa udržali v II. svetovej skupine.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenská jednotka neskrývala dojatie, hoci pred zápasom sa dušovala, že jej fedcupovú derniéru nebudú sprevádzať slzy.

"Bolo to veľmi emotívne. Ukončiť fedcupovú kariéru takouto krásnou výhrou je skvelé. Ešte v piatok mi v hlave vírili všelijaké myšlienky. Chcela som, aby to už bolo za mnou a aby to všetko dobre dopadlo. Celý týždeň sa ani nemohol skončiť lepšie. Už na tréningoch som sa cítila výborne a teší ma, že som to potvrdila aj v zápasoch. Verím, že tieto víťazstva mi dodajú sebavedomie a premietne sa to aj do výsledkov na turnajoch, ktoré ma čakajú počas antukovej sezóny," uviedla zverenka Mateja Liptáka.

V prestížnej tímovej súťaži debutovala v júli 2005 v dueli na pôde Thajska. "Mala som vtedy iba 16 rokov a na kurt som nastúpila s roztrasenými kolenami. Postupne som získala ostrohy a Fed Cup sa stal mojou srdcovkou. Bude mi ľúto za dievčatami. Myslím si, že sme vytvorili výborný kolektív. O budúcnosť slovenského tímu sa neobávam. Máme tam veľa šikovných mladých dievčat na čele s Viki Kužmovou."

Cibulková odohrala vo Fed Cupe veľa zápasov, ktoré sa jej vryli do pamäti. "Určite rada spomínam na duel proti Srbsku v Košiciach, v ktorom som zničila Jelenu Jankovičovú. V jeho závere sme obe mali kŕče. Hoci som prehrala, Jelenu som vyšťavila tak, že na druhý deň nemohla nastúpiť a vyhrali sme. Veľmi bolestný bol semifinálový súboj s Ruskom z Moskvy z apríla 2013, v ktorom sme po úvodných dvojhrách viedli 2:0, no napokon sme prehrali 2:3. Ešte teraz vo mne vyvoláva tento zápas smutné emócie. Som šťastná, že posledný duel mi vyšiel, zaslúžila som si zakončiť fedcupovú kariéru takto pekne."