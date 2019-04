Šatan oznámil ďalšie skvelé správy: Zámorská posila do útoku

Slovensko bude môcť počítať s ďalším hráčom zo zámoria.

Generálny manažér Slovenska, Miroslav Šatan, oznámil na twitteri, že týždeň po prípravnom dvojzápase s Českom v piatok v Trenčíne a v sobotu v Nitre (oba o 18.00 h) sa k tímu pripoja Erik Černák a Marko Daňo. Erik Černák(D) a Marko Daňo (F)

sa tiež pripoja k í ¼í·¸í ¼í·° reprezentácii ale až o týždeň po zápasoch s Českom.



We will improve our lineup with those two players next week after our games vs CZE. Things will only get more interesting for our coaches. — Miroslav Å atan (@miro81s) 21. apríla 2019

Pripoja sa tak k pätici hráčov zo zámoria. Na najbližšom zraze v Piešťanoch bude mať kouč Ramsay k dispozícii Mariána Studeniča (Binghamton Devils), Richarda Pánika (Arizona Coyotes), Tomáša Tatara (Montreal Canadiens), Andreja Sekeru (Edmonton Oilers) a Christiána Jaroša (Ottawa Senator).

Okrem kvarteta z NHL pribudli do nominácie aj brankár Marek Čiliak z Komety Brno a útočníci Samuel Buček, Róbert Lantoši (obaja Nitra), Mário Lunter a Tomáš Zigo (obaja Banská Bystrica). Dobré správy zo zámoria: Pospíšil podpísal zmluvu s tímom NHL

Marko Daňo (24) odohral väčšinu sezóny v AHL. V drese Manitoby Moose si v 51 zápasoch na svoje konto pripísal 30 bodov (12 gólov a 18 asistencií). 8 zápasov bez bodového zápisu pridal v NHL v tíme Colorada. Neskôr sa stal súčasťou výmeny do Winnipegu Jets. Do boja o Stanley Cup však nezasiahol a Jets vypadli v prvom kole s St. Loius.