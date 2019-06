Dievčina trpí poruchou, ktorá jej obrátila život na ruby: Keď dostane záchvat, pohľad na ňu trhá srdce!

Megan Prosser (19) trpí trichotillomániou, čo je duševná porucha, kedy má človek neustále nutkanie trhať si vlasy.

Keď dostane Megan takýto záchvat, z jej vlasov by vedeli urobiť guľu veľkosti ruky. Dievčina z Long Islandu v New Yorku sa snažila udržať svoju poruchu pod kontrolou tým, že si oholí hlavu.

Napriek tomu vytrhávanie vlasov neustále odvádza jej pozornosť. "Zaberá to každú sekundu môjho života. Strávila som tri hodiny denne tým, že som si vytrhávala vlasy, ale neprekvapilo by ma, keby to bolo aj viac. Dúfam, že to dostanem pod kontrolu, ale neviem, či to dokážem niekedy úplne zastaviť," povedala v rozhovore pre Fox News.

Všetko začalo, keď si ako malá začala vytrhávať riasy. Pritom však myslela na priania, ktoré tak akoby zbierala. "Hovorí sa, že keď vám na tvár padne riasa, mali by ste si niečo želať. Myslela som si, že keď si ich všetky vytiahnem, budem mať neobmedzené priania. Nedošlo mi, že s tým neviem prestať," dodala Megan. Jej matka Tania bola v šoku, keď zistila, že sú všetky jej riasy preč. Najprv sa ju snažila zastaviť, ale potom ju zobrala k lekárovi, kde jej diagnostikovali trichotillomániu.

Megan skúsila terapiu, tá jej ale nepomohla a keď mala 12, začala si trhať aj vlasy. Na hlave mala plešaté miesta a spolužiaci sa jej smiali, no keď im vysvetlila situáciu, hneď chceli vedieť viac. Nakoniec Tania zobrala svoju dcéru do salónu, aby ju ostrihali. Pomáhalo to do doby, kým nedovŕšila 18 rokov. Meganin priateľ vtedy vstúpil do armády, kamaráti odišli na vysokú a bolo toho na ňu príliš veľa. Začala si trhať chlpy z obočia a rúk.

Megan tvrdí, že mnohí ľudia to vidia ako sebapoškodzovanie, ona to však vidí ako stav, keď vás niečo neustále svrbí. Svoj stav sa snažila zakryť rôznymi prípravkami na vlasy, lepila si aj falošné mihalnice. V januári si úplne oholila hlavu a verí, že nakoniec s tým úplne prestane, hoci sa stále bojí. Teraz sa snaží informovať aj druhých ľudí a dúfa, že tým niekomu pomôže.