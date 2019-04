Srdcervúci príbeh mladíka: So svojou láskou som sa spoznal, zosobášil a pochoval ju behom roka a pol

Osud sa vie kruto zahrať. Tim Isterling spoznal svoju lásku Primrose z waleského mesta Tremeirchion počas večierku v máji 2016.

Zaľúbenci boli šťastím bez seba, no po troch mesiacoch sa mladá žena začala cítiť zle. Bolievalo ju brucho, čo doktori pripisovali problémom so slepým črevom. No aj po jeho vyoperovaní problémy pretrvávali a ukázalo sa, že pravda je horšia. Ako píše portál Wales Online, Primrose diagnostikovali 4. štádium rakoviny čriev a oznámili, že jej ostávajú 2 roky života. ,,Bolo to, akoby vybuchla bomba a všetko, čo sme poznali, bolo roztrhané na kusy. Obrovský šok,“ spomína Tim.

Jedna z prvých vecí, ktoré mladý pár spravil, bol zoznam vecí, ktoré chce Primrose do smrti stihnúť – pokiaľ možno s Timom, aby boli čo najviac spolu. ,,Boli tam veci ako ísť na dovolenku či lyžovať. Ale myslela tiež na rodinu a priateľov a s každým si niečo naplánovala.“ Popritom podstupovala chemoterapie. Tim ju požiadal o ruku v nemocnici v kruhu jeho aj jej rodiny. Svadbu mali v máji 2017, rok po tom, čo sa zobrali. ,,Celý čas som vedel, že raz o Prim prídem, ale chcel som si ju zobrať aj tak. Dať jej ten výnimočný deň a rozmaznávať ju. Povedať ,budem po tvojom boku, nech sa stane hocičo´.“

Primrose zomrela o sedem mesiacov neskôr, v decembri 2017. Teraz chce Tim na jej počesť odbehnúť maratón v Londýne o dĺžke 42 kilometrov. Pri tej príležitosti prosí ľudí, aby ho podporili tým, že pošlú príspevok organizácii CLIC, ktorej sociálni pracovníci pomáhali Primrose počas boja s rakovinou.