Luciin srdcervúci príbeh zdieľali stovky Slovákov: Prečo sa môj chlapček narodil mŕtvy?!

Najkrajší deň sa zmenil na nočnú moru! Lucia s priateľom Michalom sa na prvé spoločné dieťatko nesmierne tešili. Bezproblémové tehotenstvo sa však skončilo desivým pôrodom v skalickej nemocnici.

Po niekoľkých hodinách ukrutných bolestí sa ich vysnívaný chlapček zadusil. Mladá žena je presvedčená, že keby lekári zasiahli včas, všetko mohlo dopadnúť inak. Nemocnica sa k tragickej udalosti zatiaľ nevyjadrila. Luciin srdcervúci príbeh na sociálnych sieťach zdieľali stovky ľudí. Mladá mamička prežívala bezproblémové tehotenstvo a s priateľom Michalom sa na prvé spoločné bábätko veľmi tešili.

„Malinký bol zdravučký, cítila som pohyby, čakala som už len na deň D,“ opísala chvíle pred príchodom malého človiečika. Termín pôrodu bol 30. apríla, malý sa však vypýtal na svet o niečo skôr. „17. apríla o 1.30 hod. mi odtiekla plodová voda, o 2.00 sme už boli na príjme v skalickej nemocnici,“ spomína Lucia s bolesťou v srdci. V prvých hodinách po prijatí sa zdalo všetko v poriadku, jediný problém bol, že sa neotvárala a tak dostala tzv. vyvolávačku.

Tiekla zo mňa krv a hnedo-zelená voda

Popoludní prišli prvé kontrakcie. Drobček v jej brušku bol stále plný života, akurát sa mu veľmi nechcelo na svet. „Keď mi odtiekla zvyšná plodová voda, začala zo mňa tiecť ružová tekutina, potom už krv.“ Upozornila personál nemocnice, vtedy už kontrakcie silneli. „O 14. hod. som už plakala od bolesti a vypýtala si cisársky rez, ale ten mi neurobili. Po 15.30 hod. som išla na WC, to už zo mňa tieklo hnedé a zelené,“ opisuje Lucia najťažšie chvíle svojho života. Cisársky rez sa rozhodol lekár urobiť až po 16. hodine.

„Kým ma nachystali, bolo už neskoro. Malinký sa zadusil!“ ukončuje mladá žena svoj najsmutnejší príbeh. Jej priateľ a rodina si nedokážu vysvetliť, ako sa môže zadusiť úplne zdravé bábätko. Najhoršie však bolo správanie lekára, ktorý mal nešťastnú mamičku len odbiť so slovami: „To sa stáva, je to bežná vec!. Neprajem nikomu ten pocit, nechať si drobčeka doniesť bez života a že už ani nezaplačká. Odpočívaj v nebíčku, pusinka moja,“ uzatvára.

Skalická nemocnica mlčí

Pokúšali sme sa spojiť aj so samotným lekárom. Sestra nám cez telefón odkázala, že dnes neslúži a máme sa obrátiť na vedenie nemocnice. Riaditeľku sme kontaktovali na súkromnom čísle, avšak bezvýsledne, na našu správu do uzávierky neodpovedala. Luciina rodina je presvedčená, že lekári nemocnice urobili chybu a chce dať celú vec prešetriť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Na zeleno skalená voda znamená zvýšenú pozornosť

Jozef Španka, pôrodník

Išlo zrejme o hroziacu asfyxiu plodu, čiže o udusenie dieťatka. Na zeleno skalená plodová voda pre pôrodníka znamená zvýšenú pozornosť. Signalizuje to znížený prívod kyslíka do obehu plodu, čo sa navonok prejaví zrýchlenou peristaltikou čriev plodu a to má za následok odchod črevného obsahu do plodovej vody. Tá má potom hnedasté, resp. zelené zafarbenie, ktoré môže mať až kašovitý charakter. Podstatný je CTG záznam plodu a dynamika otvárania pôrodných ciest. Ťažko sa však vyjadruje k tomu, či lekári pristúpili k cisárskemu rezu včas, alebo nie.