Dedičovi po hereckej legende Ctiborovi Filčíkovi stopli vyplácanie tantiém: Boj o peniaze pre chorú manželku!

Čo sa deje?! Herecká legenda Ctibor Filčík († 66) zomrel pred 33 rokmi. Novému Času sa ozval jeho priamy dedič Ernest Filčík (63), ktorému pred ôsmimi rokmi zastavili vyplácanie tantiém za odvysielané programy s jeho zosnulým strýkom.

Ako sám priznal, pravý dôvod, prečo nedostáva to, čo mu zo zákona patrí, dosiaľ nepozná. Čo na to hovoria kompetentní?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ctibor Filčík († 66) bol jedným z najvýraznejších povojnových hercov u nás. Ľudia si ho pamätajú z množstva divadelných i filmových úloh. Preslávil sa tiež nezabudnuteľným hlasom, ktorý prepožičal Osmijankovi v rozhlasových rozprávkach. Zahral si v slávnej snímke Kapitán Dabač aj v historickom diele Otakara Vávru Putování Jana Amose. V roku 1986 však nečakane zomrel.

Po jeho smrti sa jeho dedičom stal Ernest Filčík, ktorý však momentálne márne bojuje za to, na čo má nárok. „Od roku 2011 nedostávam od Ochranného združenia interpretov Slovenska (OZIS) tantiémy. Povedali mi, že majú súdne spory s televíziou. Tam som sa však dozvedel, že sa nič nedeje. Ako je možné, že sa diela vysielajú bez toho, aby uhradili tantiémy?“ hneval sa Filčík pre Nový Čas. OZIS, ktoré vypláca tantiémy za odvysielané programy umelcov, má však na vec iný názor.

„Skutočnosti, ktoré vám pán Filčík oznámil, sú jednostranné a nezakladajú sa na pravde. Ak mal nejaké nezrovnalosti, mal v komunikácii s nami pokračovať. Nejasnosti by mu boli náležite vysvetlené,“ uviedla advokátka OZIS Silvia Moravčíková.

Nový Čas oslovil aj RTVS, ktorá potvrdila, že televízia sa so združením súdi. „Vlani sa medzi RTVS a OZIS začali rokovania o mimosúdnom urovnaní. Ich cieľom je nielen urovnanie starých sporov, ale aj nastavenie vzťahov do budúcnosti,“ povedala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Peniaze pre chorú manželku

Filčík bojuje za peniaze, ktoré mu ako priamemu dedičovi po zosnulom strýkovi právom patria, najmä kvôli svojej ťažko chorej manželke Anne. „Hoci nejde o veľké peniaze, pomohlo by nám to. Žena je už devätnásť rokov ťažko chorá. Jej liečba je veľmi drahá. Na vyšetrenia musíme chodiť niekedy aj viackrát do mesiaca do Banskej Bystrice, ktorá je od nášho domova vzdialená okolo 160 kilometrov,“ vyhlásil pán Ernest.