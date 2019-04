Harry a Meghan malého princa či princezničku mať nebudú: Prečo ich dieťa nedostane titul?!

Dcéra britskej kráľovnej Alžbety II. má dve deti - Petra a Zaru. Hoci ich matka je Jej kráľovská výsosť kráľovská princezná Anna, oni dvaja nemajú titul žiadny.

Sú proste len Peter Phillips a Zara Tidall, rodená Phillips. Rovnaký osud čaká potomkov princa Harryho. Ten ako druhorodený syn budúceho kráľa Charlesa je síce sám Jeho kráľovskou výsosťou kráľovským princom, jeho deti ale budú bez týchto titulov. Kráľovná Alžbeta II. by síce mohla urobiť výnimku, ale tým by sa dotkla svojej dcéry Anny, ktorej deťom tituly uprela.

,,Princezná Anna, kráľovninho dcéra, má dve deti a tie nemajú vôbec žiadne tituly... Bude to pravnúča kráľovnej a v nároku na trón oveľa nižšie. Podľa môjho názoru, keď zvážime, že je Meghan Američanka a Harry prejavuje výhrady k členstvu v kráľovskej rodine, ich deti žiadne tituly nedostanú," tvrdí expertka na britskú kráľovskú rodinu Imogen Lloyd Webber.

Harryho deti nebudú mať titul princ či princezná. ,,V tejto chvíli jeho prvorodený nemôže byť princ alebo princezná. To by musela zvlášť rozhodnúť a povoliť kráľovná. Nedokážem si to predstaviť," vyjadrila sa expertka v rozhovore pre denník Express. Hoci nebudú Harryho deti princom či princeznou, môžu po ňom ako vojvodovi zo Sussexu zdediť titul gróf či lady.