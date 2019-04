Architekt kolínskeho dómu: Rekonštrukcia Notre-Dame môže trvať desaťročia

Rekonštrukcia požiarom spustošenej parížskej katedrály Notre-Dame môže trvať desaťročia.

V utorok to pre rozhlasovú stanicu RTL vyhlásil hlavný architekt kolínskeho dómu Peter Feussenich. Píše o tom agentúra AP. "Určite to bude trvať roky, možno až desaťročia, kým budú odstránené posledné škody spôsobené týmto strašným požiarom," vyhlásil nemecký architekt. Kolínsky dóm bol vážne poškodený počas druhej svetovej vojny a práce na jeho rekonštrukcii aj o 70 rokov neskôr stále prebiehajú.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Feussenich označil pondelkový požiar v Paríži za "tragédiu európskych rozmerov", keďže množstvo dómov a kostolov v Európe bolo inšpirovaných práve francúzskou sakrálnou architektúrou. Architekt v tejto súvislosti dodal, že "v čase, keď bol v Notre-Dame osadený posledný kameň, sme my kládli prvý do kolínskeho dómu, a aj preto nás (požiar) veľmi zasiahol". Feussenich na porovnanie uviedol, že drevená strecha kolínskeho dómu bola ešte v 19. storočí nahradená železnou konštrukciou, preto by bol požiar v jeho prípade menej ničivý. Rozsiahly požiar, ktorý katedrálu Notre-Dame zachvátil v pondelok večer, sa hasičom podarilo v utorok úplne uhasiť. Zhorela však drevená strecha katedrály a drevená vežička - sanktusník - z 19. storočia.

Ako v utorok uviedla agentúra AFP, avizované príspevky na obnovu Notre-Dame zo strany francúzskych korporácií a najbohatších rodín už dokopy dosiahli sumu 600 miliónov eur. Najnovší objemný príspevok v hodnote 200 miliónov eur ohlásili francúzsky módny gigant L'Oreal a jeho zakladateľská rodina Bettencourtovcov.