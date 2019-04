Prečo nehasia Notre Dame vrtuľníkmi s vodnými vakmi?! Odborníci priznali smutnú pravdu

Francúzska vládna agentúra pre výnimočné situácie sa v pondelok večer snaží mierniť rozhorčenie obyvateľov, ktorí sa pýtajú, prečo proti obrovskému požiaru v parížskej katedrále Notre Dame nepoužijú lietadlá alebo vrtuľníky s vodnými vakmi, čo je väčšinou najefektívnejší spôsob hasenia požiarov.



Hasenie zo vzduchu prostredníctvom vodných vekov navrhol aj americký prezident Donald Trump , ktorý sa v príspevku na Twitteri tiež netajil tým, že je z udalostí v Paríži zdesený. Francúzski odborníci však vysvetľujú, že

Masívny požiar, ktorý najprv bolo vidno len v časti katedrály, sa postupne rozšíril do celého objektu. Hovorca katedrály v rozhovore s francúzskymi novinármi varoval, že z celej budovy podľa neho "nezostane nič". Oheň už napriek snahe požiarnikov zachvátil aj ikonickú vežičku v strede budovy, ktorá sa následne zrútila, podobne ako strecha katedrály.

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, podľa médií by však mohla súvisieť s renovačnými prácami. Parížsky prokurátor už spustil vyšetrovanie príčiny požiaru. Francúzska katolícka cirkev vlani spustila finančnú zbierku s cieľom získať financie na záchranu katedrály, v ktorej konštrukcii sa objavili trhliny.