Parížsky Notre Dame ničí mohutný požiar: Odborníci prehovorili o osude slávnej katedrály

V parížskej katedrále Notre Dame síce začalo horieť v oblasti strechy, a zasiahnuté tak boli najprv neskoršie prvky stavby, a nie tie najcennejšie. Požiar sa ale hasičom ani niekoľko hodín po jeho vypuknutí nedarí dostať pod kontrolu a podľa odborníkov môže byť pre slávnu stavbu fatálny.



Bartlová najprv optimisticky uviedla, že podľa jej informácií z médií spadla vežička, ktorej sa hovorí sanktusník, veža nad krížením, nie hlavná veže katedrály. "A tá je z 19. storočia, ale rovnako je to škoda, samozrejme. Z médií viem, že sa prepadla strecha, čo je, samozrejme, tiež nová záležitosť, vždy je veľké nebezpečenstvo, aby sa neprepadla klenba, to ešte spomenuté nebolo," uviedla.

Požiar, ktorý začne horieť od strechy, je podľa nej v podobných prípadoch vždy skôr "šťastnejší", pretože zhorí strecha a môže sa zachrániť interiér. "Pokiaľ začne vo vnútri horieť vybavenie, je to horšie, prehorí to, prepáli sa vápno a je to prúser," uviedla. Záleží podľa nej na tom, ako sa podarí oheň zvládnuť, aby sa neprerazila klenba. Optimisticky dodáva, že stredoveké kostoly horeli mnohokrát a väčšinou sa ich podarilo opraviť. "To, čo dnes vidíme na gotických kostoloch, prešlo požiarom mnohokrát, Týnsky chrám napríklad," dodala.

Šefců uviedol, že katedrála má podľa neho namále. "Keď vidím zábery a to, že sa hasičom nedarí dostať požiar pod kontrolu, obávam sa, že tam zostanú obvodové steny," povedal v ČT. Hovorca pražských hasičov Martin Kavka krátko po 22:00 uviedol, že sa celá strecha prepadla dovnútra, a ak sa požiar nepodarí do pol hodiny dostať pod kontrolu, tak bude katedrála zničená. Zásah hasičov podľa neho zhoršuje až šesťdesiatmetrová výška katedrály, do takej výšky nedosiahne takmer žiadna technika. "Nie je veľa možností, ako to hasiť z vonkajšej časti plášťa. V rozsahu toho požiaru je to skoro neúčinné. Je to historická budova, postavenie techniky okolo budovy je veľmi problematické a hasiči nemajú veľa možností, ako požiar zastaviť," uviedol.

Šefců povedal, že zhorel kompletne celý krov vrátane sanktusnej vežičky. "Pod tým sú ešte klenby, zvnútra sa obávam, že sa hasiť nedá," uviedol. Aj keby sa podarilo oheň uhasiť, ešte nie je podľa neho vyhraté, pretože kameň tvoriaci oporný systém katedrály môže vplyvom žiari pukať. "Veľmi sa obávam, že oporný systém, ten geniálny vynález stredovekého staviteľstva, stratí stabilitu a mohlo by dôjsť k zrúteniu obvodových stien," uviedol.