Notre Dame mizne z mapy Paríža: Hovorca objektu vyslovil vetu, ktorú nikto nechcel počuť!

Masívny požiar, ktorý zachvátil v pondelok katedrálu Notre Dame v Paríži, sa rozšíril už do celého objektu. Hovorca katedrály v rozhovore s francúzskymi novinármi varoval, že z celej budovy podľa neho "nezostane nič".



Oheň už napriek snahe hasičov zachvátil aj ikonickú vežičku v strede budovy, ktorá sa následne zrútila, podobne ako strecha katedrály. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, podľa médií by však mohol súvisieť s renovačnými prácami.

Preslávenú parížsku katedrálu Notre Dame, ktorú v pondelok večer zachvátil silný požiar, sa hasičom možno nepodarí zachrániť. Novinárom to podľa agentúr povedal námestník francúzskeho ministra vnútra Laurent Núñez.

Hasiči už krátko predtým oznámili, že kritická bude nasledujúci hodina a pol. S plameňmi bojuje 400 hasičov za pomoci 18 vodných diel. Zástupca hasičov na mieste podľa Reuters vyhlásil, že všetko úsilie teraz smeruje k záchrane umeleckých diel zo zadnej časti chrámu. Hasiči sa takisto snažia zamedziť zrúteniu jednej z čelných veží katedrály, ktorá horí.

Na záberoch vidno, ako sa z vyše 850-ročnej gotickej katedrály valí oheň a oblaky dymu, obloha nad Parížom je zafarbená na oranžovo, v okolí srdcervúceho výjavu podľa britskej BBC stoja stovky Francúzov a väčšinou mlčky a so slzami v očiach sledujú situáciu. Na miesto rýchlo pricestoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý na poslednú chvíľu zrušil plánovaný pondelňajší prejav k národu. Na mieste tragédie Macron vyhlásil, že jeho myšlienky sú "so všetkými katolíkmi a so všetkými Francúzmi".

"Tak, ako všetci moji spoluobčania, som dnes smutný, keď vidím, ako horí táto súčasť nás všetkých," dodal francúzsky prezident. Parížsky prokurátor už spustil vyšetrovanie príčiny požiaru. Francúzska katolícka cirkev vlani spustila finančnú zbierku s cieľom získať financie na záchranu katedrály, v ktorej konštrukcii sa objavili trhliny.